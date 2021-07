(Aggiornato alle 21.20) Dopo le violente precipitazioni che hanno flagellato soprattutto le valli del Sopraceneri provocando allagamenti, scoscendimenti e caos sulle autostrade, in serata dovrebbe tornare la calma dopo la tempesta. «Siamo nelle fasi finali – spiega MeteoSvizzera da noi contattata per avere qualche aggiornamento –, il tutto dovrebbe risolversi in serata, anche se dovremo attendere ancora temporali che interesseranno soprattutto il Sottoceneri nelle prossime ore, indicativamente verso l’ora di cena». Come detto, il tutto dovrebbe risolversi entro questa sera e la fase più acuta delle precipitazioni dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore, anche se «ci sarà comunque un po’ di pioggia residua, ma la notte sarà sicuramente asciutta».