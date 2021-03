L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha mostrato l’urgenza di disporre di sufficiente personale medico e il rischio di vedersi precettare da Roma il personale sanitario italiano impiegato in Svizzera ha fatto squillare più di un campanello d’allarme. Il temuto scenario non si è concretizzato, ma il tema resta attuale visto che la Confederazione diventa ogni anno sempre più dipendente dall’estero. Nel 2020, infatti, si contavano 38.502 camici bianchi in attività – in aumento dell’1,6% (620 persone) rispetto al 2019 e di questi, 14.386 erano stranieri (ossia con un diploma conseguito all’estero).

Una crescita costante

Quella evidenziata dalla statistica annuale dell’Associazione professionale dei medici svizzeri (FMH) è una tendenza in atto da ormai sei anni - nel 2014 la percentuale di...