«In Svizzera salviamo i levrieri destinati all’impiccagione»

I levrieri sono una delle razze canine più sterminate e maltrattate in Europa e a livello mondiale, vittime di un fenomeno di sfruttamento senza pietà. Ogni anno in Spagna 50.000 levrieri galgo circa, alla fine della stagione di caccia, spariscono nel nulla. Lo dicono le stime ufficiose – si guardi bene – perché nessuno ha interesse a pubblicare i numeri ufficiali. Scompaiono nel nulla, proprio così, si tratta di una vera e propria eliminazione fisica che avviene mediante o dopo ulteriore sfruttamento, e spesso per impiccagione. È infatti tradizione nel Sud della Spagna, come lo è la caccia alla lepre, anche l’uccisione del levriero galgo quando non è più utile al suo galguero. Si dice da quelle parti che «un galgo non valga neanche una pallottola». La morte deve essere atroce, e cosa c’è...