(Aggiornata alle 14.36) Nuova crescita dei casi di coronavirus in Ticino. Questa mattina il Cantone ha diffuso sul suo sito i nuovi dati ufficiali, aggiornati alle 8.00: i casi sono 1.165 (ieri erano 939) ed i decessi 48 (ieri erano 37) a partire dal 25 febbraio. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) comunica che nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 261 persone: 216 in reparto e 45 in terapia intensiva, di cui 43 intubate.

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), in ragione delle raccomandazioni emanate dalle autorità cantonali e federali per l’emergenza COVID-19 e in particolare alla misura che invita la popolazione a non uscire dalla propria abitazione, chiede a tutti coloro che si trovano attualmente presso una casa secondaria di annunciarsi al più presto alla cancelleria del Comune di riferimento.

Lo SMCC ricorda inoltre che tra le disposizioni emanate dalle autorità federali è prevista per tutta la popolazione la raccomandazione di stare a casa e di uscire solamente per l’acquisto di generi alimentari, per andare dal medico o in farmacia o per aiutare altre persone. A chi ha più di 65 anni o è già affetto da un’altra malattia si raccomanda di restare a casa da subito, senza fare eccezioni. Per questi ultimi si ricorda che in caso di bisogno possono contattare la cancelleria del proprio Comune per disporre del servizio di consegna a domicilio.