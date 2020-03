(Aggiornato alle 12.50) Coronavirus in Ticino: nessun rallentamento oggi. I contagi sono 1.354 (+143 rispetto a ieri, che erano pari a 1.211), mentre purtroppo vi sono stati altri 7 decessi, che portano il totale a 60. Tra lunedì e martedì, ricordiamo, i casi positivi erano aumentati di 46 e i morti di 5. Lo Stato Maggiore cantonale di condotta fa sapere che nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dalla Covid-19 sono attualmente ricoverate 306 persone: 249 in reparto e 57 in terapia intensiva, di cui 55 intubate.