Qui tutti i dati sull'epidemia in Ticino fino al 14 dicembre, qui quelli fino aprile 2021, mentre qui quelli fino al 15 settembre.

Mercoledì 24 novembre

Sono 157 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 38.225. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. 52 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 7 pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 23 novembre

Sono 115 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 38.068. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. 50 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 22 novembre

Sono 255 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.953. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. 40 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sei pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 19 novembre

Sono 94 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.698. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. 30 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+0 rispetto a ieri). 7 pazienti si trovano in cure intense (+0).

Giovedì 18 novembre

Sono 83 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.604. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. 30 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+2 rispetto a ieri). 7 pazienti si trovano in cure intense (+1).

Mercoledì 17 novembre

Sono 96 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.521. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. Ventotto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+2 rispetto a ieri). Sei pazienti si trovano in cure intense (+1).

Martedì 16 novembre

Sono 59 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.425. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. Ventisei persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+2 rispetto a ieri). Cinque pazienti si trovano in cure intense (=).

Lunedì 15 novembre

Sono 133 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.366. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.008. Ventiquattro persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Cinque pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 12 novembre

Sono 62 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.133. Un nuovo decesso (non accadeva dal 6 ottobre) è stato registrato in una casa anziani: i morti totali sono 1.008. Diciotto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

L’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADiCASI) segnala 21 residenti positivi alla COVID-19 in due strutture (complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4.692 posti letto). Venti di loro sono vaccinati. «La maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi - scrive ADiCASI -. Sappiamo che la copertura vaccinale con il passare dei mesi lentamente diminuisce. Grazie al vaccino il decorso della malattia nella maggior parte dei casi risulta essere senza gravi complicazioni. Considerata l’esperienza avuta nelle case per anziani, consigliamo la vaccinazione e la terza dose di richiamo nel rispetto delle direttive cantonali».

Giovedì 11 novembre

Sono 57 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.071. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Diciassette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 10 novembre

Sono 68 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.014. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Quindici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 9 novembre

Sono 50 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.946. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 8 novembre

Sono 95 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.896. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Undici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 5 novembre

Sono 47 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.801. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Giovedì 4 novembre

Sono 65 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.754. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-2 rispetto a ieri). Due pazienti si trovano in cure intense (=).

Mercoledì 3 novembre

Sono 36 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.689. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+1 rispetto a ieri. Due pazienti si trovano in cure intense (=).

Martedì 2 novembre

Sono 54 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 96 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.653. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+1 rispetto a venerdì). Due pazienti si trovano in cure intense (=).

Venerdì 29 ottobre

Sono 31 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.599. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 28 ottobre

Sono 25 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.568. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 27 ottobre

Sono 36 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.543. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-1 rispetto a ieri). Due pazienti si trovano in cure intense (+1).

Martedì 26 ottobre

Sono 25 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.507. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (= rispetto a ieri). Un paziente si trova in cure intense (=).

Lunedì 25 ottobre

Sono 54 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.482. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova ancora in cure intense.

Venerdì 22 ottobre

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.428. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Undici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova ancora in cure intense.

Giovedì 21 ottobre

Sono 24 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.410. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano ancora in cure intense.

Mercoledì 20 ottobre

Sono 20 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.386. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova ancora in cure intense.

Martedì 19 ottobre

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.366. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (= rispetto a ieri). Un paziente si trova in cure intense (=).

Lunedì 18 ottobre

Sono 32 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.348 Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Venerdì 15 ottobre

Sono 22 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.316 Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+1 rispetto a ieri). Un paziente si trova in cure intense.

Giovedì 14 ottobre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.294. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Mercoledì 13 ottobre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.267. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 12 ottobre

Sono 8 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.238. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Quattro persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un solo paziente si trova in cure intense.

Lunedì 11 ottobre

Sono 39 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.230. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Cinque persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un solo paziente si trova in cure intense.

Venerdì 8 ottobre

Sono 13 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.191. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un solo paziente si trova in cure intense.

Giovedì 7 ottobre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.178. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 6 ottobre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.151. Un nuovo decesso è stato registrato: le morti totali sono a quota 1.007. Quattordici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 5 ottobre

Sono 19 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.124. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.006. Diciassette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 4 ottobre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.105. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.006. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 1 ottobre

Sono 22 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.076. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.006. 19 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 4 pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 30 settembre

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.054. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.005. 20 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 5 pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 29 settembre

Sono 20 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.036. È stato registrato un nuovo decesso: i morti totali sono a quota 1.005. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 28 settembre

Sono 26 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.016. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 7 pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 27 settembre

Sono 38 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.990. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 24 settembre

Sono 15 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.952. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 19 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 23 settembre

Sono 36 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.937. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 16 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 22 settembre

Sono 26 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.901. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.003. 14 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 21 settembre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.875. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.002. Diciotto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 20 settembre

Sono 56 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.848. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali salgono a quota 1.002. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 17 settembre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.763. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 17 settembre

Giovedì 16 settembre

Sono 21 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.763. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Venti persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Nove pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 15 settembre

Sono 33 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.742. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Venti persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Nove pazienti si trovano in cure intense.

