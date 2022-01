Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail [email protected] È disponibile anche la hotline coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 14 dicembre 2020, qui quelli da dicembre ad aprile 2021. A questo link sono poi consultabili i dati fino al 15 settembre, mentre qui quelli fra settembre e il 27 dicembre.

Sabato 1 gennaio

Sono 1.741 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 54.151. Non sono stati registrati nuovi decessi: i morti totali sono 1.047. 130 persone (-1) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (0) si trovano in cure intense.

Venerdì 31 dicembre

Sono 1.634 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 52.410. Sono stati registrati anche due nuovi decessi: i morti totali sono 1.047. 131 persone (-4) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (-1) si trovano in cure intense.

Giovedì 30 dicembre

Sono 1.642 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 50.776. È anche stato registrato un nuovo decesso: i morti totali sono 1.045. 135 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 17 pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Mercoledì 29 dicembre

Sono 1.513 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 49.134. Sono pure stati registrati 2 nuovi decessi: i morti totali sono 1.044. 123 persone (+13 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (+2) si trovano in cure intense.

Martedì 28 dicembre

Sono 1.004 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 47.621. Non è stato registrato alcun nuovo decesso: i morti totali sono 1.042. 110 persone (+3) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 14 pazienti (+2) si trovano in cure intense.

Lunedì 27 dicembre

Sono 1.616 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 46.617. Sono stati registrati 3 nuovi decessi: i morti totali sono 1.042. 107 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 12 pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 24 dicembre

Sono 747 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 45.001. Sono stati registrati due nuovi decessi: i morti totali sono 1.039. 103 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 14 pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 23 dicembre

Sono 592 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 44.254. Sono stati registrati due nuovi decessi: i morti totali sono 1.039. 99 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-7). 14 pazienti si trovano in cure intense (-1).

Mercoledì 22 dicembre

Sono 492 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 43.662. È stato registrato un nuovo decesso: i morti totali sono 1.037. 106 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-3). 15 pazienti si trovano in cure intense (-2).

