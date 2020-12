In Ticino 195 nuovi contagi e 4 morti

Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail hotline@fctsa.ch. È disponibile anche la hotline coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 10 giugno.

Martedì 8 dicembre

In Ticino si contano 195 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.569 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 4, per un totale di 602 morti legati alla COVID-19. Si registrano 31 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 353, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 27. I pazienti in cure intense sono 36 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 3 dicembre, si attesta al 22%.

Lunedì 7 dicembre

In Ticino si contano 116 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.374 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 9, per un totale di 598 morti legati alla COVID-19. Si registrano 18 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 352, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 11. I pazienti in cure intense sono 36 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 2 dicembre, si attesta al 22%.

Domenica 6 dicembre

In Ticino si contano 224 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.258 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 9, per un totale di 589 morti legati alla COVID-19. Si registrano 20 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 351, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 15. I pazienti in cure intense sono 38 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 2 dicembre, si attesta al 22%.

Sabato 5 dicembre

In Ticino si contano 219 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 17’034 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 3, per un totale di 580 morti legati alla COVID-19. Si registrano 34 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 350, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 15. I pazienti in cure intense sono 39 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 1. dicembre, si attesta al 22%.

Venerdì 4 dicembre

In Ticino si contano 323 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.815 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 9, per un totale di 577 morti legati alla COVID-19. Si registrano 27 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 334, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 18. I pazienti in cure intense sono 36 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 1. dicembre, si attesta al 22%.

Giovedì 3 dicembre

In Ticino si contano 270 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.492 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 8, per un totale di 568 morti legati alla COVID-19. Si registrano 23 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 329, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 24. I pazienti in cure intense sono 36 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 27 novembre, si attesta al 23%.

Mercoledì 2 dicembre

In Ticino si contano 261 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.222 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 8, per un totale di 550 morti legati alla COVID-19. Si registrano 18 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 333, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 26. I pazienti in cure intense sono 39 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 27 novembre, si attesta al 23%.

Martedì 1 dicembre

In Ticino si contano 166 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.961 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 10, per un totale di 552 morti legati alla COVID-19. Si registrano 27 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 346, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 29. I pazienti in cure intense sono 42 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 25 novembre, si attesta al 24%. Nonostante numeri tutto sommato stabili, la mappa dei tassi di incidenza cantonali spinge il Ticino in testa alla classifica dei cantoni più colpiti dal virus, proprio come all’inizio della prima ondata. Il tasso ticinese è di 831,03 casi su 100.000 abitanti (negli ultimi 14 giorni). Segue San Gallo, 761,06 casi su 100.000 abitanti.

Lunedì 30 novembre

In Ticino si contano 128 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.795 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 4, per un totale di 542 morti legati alla COVID-19. Si registrano 11 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 352, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 4. I pazienti in cure intense sono 43 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 25 novembre, si attesta al 24%.

Domenica 29 novembre

In Ticino si contano 210 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.667 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 8, per un totale di 538 morti legati alla COVID-19. Si registrano 22 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 347, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 21. I pazienti in cure intense sono 43 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 25 novembre, si attesta al 24%.

Sabato 28 novembre

Nelle ultime 24 ore, in Ticino sono stati registrati 246 nuovi contagi per un totale di 15.457. I decessi di persone infette da COVID sono stati ieri 7 (530 quelli complessivi dall’inizio della pandemia), mentre 32 persone sono state ricoverate e 33 dimesse (352 i degenti complessivi al momento, 39 dei quali in cure intense).

Venerdì 27 novembre

In Ticino si contano 279 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.211 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 5, per un totale di 523 morti legati alla COVID-19. Si registrano 23 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 357, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 25. I pazienti in cure intense sono 39 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 20 novembre, si attesta al 27%.

Giovedì 26 novembre

In Ticino si contano 214 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.932 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 5, per un totale di 518 morti legati alla COVID-19. Si registrano 26 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 362, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 22. I pazienti in cure intense sono 42 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 20 novembre, si attesta al 27%.

Mercoledì 25 novembre

In Ticino si contano 253 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.718 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 10, per un totale di 513 morti legati alla COVID-19. Si registrano 21 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 362, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 29. I pazienti in cure intense sono 40 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 20 novembre, si attesta al 27%.

Martedì 24 novembre

In Ticino si contano 196 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.465 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 7, per un totale di 503 morti legati alla COVID-19. Si registrano 41 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 375, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 45. I pazienti in cure intense sono 38 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 18 novembre, si attesta al 27%.

Lunedì 23 novembre

In Ticino si contano 140 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.269 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 5, per un totale di 496 morti legati alla COVID-19. Si registrano 23 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 382, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 11. I pazienti in cure intense sono 35 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 18 novembre, si attesta al 27%.

Domenica 22 novembre

In Ticino si contano 227 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.129 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 8, per un totale di 491 morti legati alla COVID-19. Si registrano 23 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 375, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 20. I pazienti in cure intense sono 35 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 18 novembre, si attesta al 27%.

Sabato 21 novembre

In Ticino si contano 279 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.902 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 5, per un totale di 483 morti legati alla COVID-19. Si registrano 38 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 377, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 30. I pazienti in cure intense sono 38 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 18 novembre, si attesta al 27%.

Venerdì 20 novembre

In Ticino si contano 249 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.623 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 11 decessi. Quelli totali sono 478. I nuovi ricoverati sono 34, per un totale di 371 persone in ospedale, di cui 34 in cure intense, mentre 16 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 17 novembre, si attesta al 27%.

Giovedì 19 novembre

In Ticino si contano 255 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.374 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 15 decessi. Quelli totali sono 467. I nuovi ricoverati sono 21, per un totale di 357 persone in ospedale, di cui 36 in cure intense, mentre 22 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 13 novembre, si attesta al 29%.

Mercoledì 18 novembre

In Ticino si contano 293 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.119 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 4 decessi. Quelli totali sono 452. I nuovi ricoverati sono 48, per un totale di 376 persone in ospedale, di cui 36 in cure intense, mentre 30 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 13 novembre, si attesta al 29%.

Martedì 17 novembre

In Ticino si contano 216 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 12.826 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 9 decessi. Quelli totali sono 448. I nuovi ricoverati sono 35, per un totale di 361 persone in ospedale, di cui 31 in cure intense, mentre 18 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 13 novembre, si attesta al 29%.

Lunedì 16 novembre

In Ticino si contano 130 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 12.610 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 8 decessi. Quelli totali sono 439. I nuovi ricoverati sono 19, per un totale di 349 persone in ospedale, di cui 32 in cure intense, mentre 8 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato l’11 novembre, si attesta al 29%.

Domenica 15 novembre

In Ticino si contano 259 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 12.480 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 3 decessi. Quelli totali sono 431. I nuovi ricoverati sono 26, per un totale di 344 persone in ospedale, di cui 33 in cure intense, mentre 11 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato l’11 novembre, si attesta al 29%.

Sabato 14 novembre

In Ticino si contano 345 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 12.221 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 7 decessi. Quelli totali sono 428. I nuovi ricoverati sono 25, per un totale di 330 persone in ospedale, di cui 31 in cure intense, mentre 25 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 6 novembre, si attesta al 29%.

Venerdì 13 novembre

In Ticino si contano 346 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.876 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 5 decessi. Quelli totali sono 421. I nuovi ricoverati sono 35, per un totale di 336 persone in ospedale, di cui 33 in cure intense, mentre 24 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 9 novembre, si attesta al 28.6%.

Giovedì 12 novembre

In Ticino si contano 336 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.530 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 3 decessi. Quelli totali sono 416. I nuovi ricoverati sono 38, per un totale di 329 persone in ospedale, di cui 27 in cure intense, mentre 16 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 6 novembre, si attesta al 28.1%.

Mercoledì 11 novembre

In Ticino si contano 482 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.194 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 6 decessi. Quelli totali sono 413. I nuovi ricoverati sono 29, per un totale di 309 persone in ospedale, di cui 27 in cure intense, mentre 18 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 6 novembre, si attesta al 28.1%.

Martedì 10 novembre

In Ticino si contano 323 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.712 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 6 decessi. Quelli totali sono 407. I nuovi ricoverati sono 35, per un totale di 303 persone in ospedale, di cui 25 in cure intense, mentre 20 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 4 novembre, si attesta al 27%.

Lunedì 9 novembre

Nelle ultime 24 ore, in Ticino si sono registrati 151 nuovi contagi, per un totale di 10.389 casi complessivi dall’inizio della pandemia. Decedute altre 4 persone, per un totale di 401 morti. I nuovi ricoverati sono 19, per un totale di 290 persone in ospedale, di cui 23 in cure intense, mentre 6 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 4 novembre, si attesta al 27%.

Domenica 8 novembre

In Ticino si contano 186 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.238 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 6 decessi. Quelli totali sono 397. I nuovi ricoverati sono 27, per un totale di 281 persone in ospedale, di cui 22 in cure intense, mentre 8 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 4 novembre, si attesta al 27%.

Sabato 7 novembre

In Ticino si contano 370 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.052 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 3 decessi. Quelli totali sono 391. I nuovi ricoverati sono 38, per un totale di 267 persone in ospedale, di cui 21 in cure intense, mentre 12 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 4 novembre, si attesta al 27%.

Venerdì 6 novembre

In Ticino si contano 372 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 9.682 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 7 decessi. Quelli totali sono 388. I nuovi ricoverati sono 32, per un totale di 243 persone in ospedale, di cui 21 in cure intense, mentre 13 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 3 novembre, si attesta al 26%.

Giovedì 5 novembre

In Ticino si contano 452 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 9310 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 4 decessi. Quelli totali sono 381. I nuovi ricoverati sono 29, per un totale di 224 persone in ospedale, di cui 18 in cure intense, mentre 9 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 2 novembre, si attesta al 25%.

Mercoledì 4 novembre

Sono 378 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero di persone positive al coronavirus dall’inizio della pandemia sale a 8.858. Ci sono stati altri 5 decessi. Quelli totali sono 377. I nuovi ricoverati sono 33, per un totale di 207 persone in ospedale, di cui 16 in cure intense, mentre 14 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività si attesta al 23%.

Martedì 3 novembre

In Ticino si contano 255 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 8.480 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 3 decessi. Quelli totali sono 372. I nuovi ricoverati sono 31, per un totale di 191 persone in ospedale, di cui 14 in cure intense, mentre 14 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività si attesta al 23%.

Lunedì 2 novembre

In Ticino si contano 333 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 8.225 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati altri 2 decessi. Quelli totali sono 369. I nuovi ricoverati sono 18, per un totale di 168 persone in ospedale, di cui 13 in cure intense, mentre 10 sono i pazienti dimessi. Il tasso di positività si attesta al 20%.

Domenica 1 novembre

In Ticino si contano 232 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.892 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono stati 3 decessi. Quelli totali sono 367. I nuovi ricoverati sono 18, per un totale di 168 persone in ospedale, di cui 11 in cure intense, mentre 12 sono i pazienti dimessi.

Sabato 31 ottobre

In Ticino si contano 404 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.660 positivi dall’inizio della pandemia. C’è stato un ulteriore decesso. Quelli totali sono 364. I nuovi ricoverati sono 33, per un totale di 165 persone in ospedale, di cui 11 in cure intense, mentre 7 sono i pazienti dimessi.

Venerdì 30 ottobre

In Ticino si contano 346 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.256 positivi dall’inizio della pandemia. Ci sono anche stati 2 decessi (363 in totale). I nuovi ricoverati sono 20, per un totale di 139 persone in ospedale, di cui 11 in cure intense, mentre 4 sono i pazienti dimessi.

Giovedì 29 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 nuovi contagi in Ticino, per un totale di 6.910 persone positive dall’inizio della pandemia. Si registrano 5 ulteriori decessi legati al coronavirus, il totale delle vittime sale a 361. Le nuove ospedalizzazioni sono 27, per un totale di 123 persone ricoverate, di cui 7 (del totale) nei reparti di cure intense. Sono 7 i pazienti dimessi. Il tasso di positività dei test, aggiornato al 24 ottobre, è del 17%.

Mercoledì 28 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 308 nuovi contagi in Ticino, per un totale di 6.530 persone positive dall’inizio della pandemia. Non si registrano ulteriori decessi legati al coronavirus, il totale delle vittime resta fisso a 356. Le nuove ospedalizzazioni sono 22, per un totale di 105 persone ricoverate, di cui 8 nei reparti di cure intense. Sono 7 i pazienti dimessi. Il tasso di positività dei test, aggiornato al 24 ottobre, è del 17%.

Martedì 27 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 235 nuovi contagi in Ticino, per un totale di 6.222 persone positive dall’inizio della pandemia. Non si registrano ulteriori decessi legati al coronavirus, il totale delle vittime resta fisso a 356. Le nuove ospedalizzazioni sono 16, per un totale di 90 persone ricoverate, di cui 6 nei reparti di cure intense. Sono 6 i pazienti dimessi. Il tasso di positività dei test, aggiornato al 24 ottobre, è del 17%.

Lunedì 26 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 147 nuovi contagi in Ticino, per un totale di 5.987 persone positive dall’inizio della pandemia. Non si registrano ulteriori decessi legati al coronavirus, il totale delle vittime resta fisso a 356. Le nuove ospedalizzazioni sono 15, per un totale di 80 persone ricoverate, di cui 6 nei reparti di cure intense. Il tasso di positività dei test, aggiornato al 24 ottobre, è del 17%.

Domenica 25 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 256 nuovi contagi in Ticino, per un totale di 5.840 persone positive dall’inizio della pandemia. Sono due gli ulteriori decessi legati al coronavirus, per un totale di 356 vittime. Le nuove ospedalizzazioni sono 11, per un totale di 65 persone ricoverate, di cui 4 nei reparti di cure intense. Il tasso di positività dei test, aggiornato al 23 ottobre, è del 13%.

Sabato 24 ottobre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 257 ulteriori contagi nel nostro cantone, per un totale di 5.584 persone positive dall’inizio della pandemia. Si registra anche un decesso, il cui numero si stabilisce quindi a 354. Dieci i nuovi ricoverati, i pazienti COVID attualmente in ospedale sono 62, 5 dei quali in cure intense.

Venerdì 23 ottobre

Sono 295 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.327. Si registra anche un morto in più, il numero dei decessi sale quindi a 353. Le nuove persone ricoverate in ospedale sono 16 (per un totale di 58 persone ospedalizzate), di cui 7 in terapia intensiva e 4 ventilate. I dimessi salgono a 947.

Giovedì 22 ottobre

Sono 123 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.032. Il numero dei decessi resta fermo a 352. Le persone in ospedale sono 44 (9 in più di ieri), di cui 4 in terapia intensiva e 2 ventilate. I dimessi rimangono a 944.

Mercoledì 21 ottobre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 255 nuovi casi nel canton Ticino, per un totale di 4.909. Il numero dei decessi resta fermo a 352, mentre le persone in ospedale sono 35 di cui 3 in terapia intensiva e 2 ventilate. I dimessi salgono a 944.

Martedì 20 ottobre

Sono 137 i nuovi contagi registrati in Ticino da ieri, per un totale di 4.654 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. I morti rimangono a 352. Trentuno le persone attualmente ospedalizzate, di cui un nuovo ricovero in cure intense. Sono 941 i pazienti dimessi dagli ospedali dall’inizio della pandemia, uno in più di ieri.

Lunedì 19 ottobre

Sono 26 i nuovi contagi registrati in Ticino da ieri, per un totale di 4.517 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Un nuovo decesso: i morti salgono quindi a 352. Trenta le persone attualmente ospedalizzate, di cui una in terapia intensiva. Sono 940 i pazienti dimessi dagli ospedali dall’inizio della pandemia.

Domenica 18 ottobre

Da ieri in Ticino si contano 150 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 4.491 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Nessun nuovo decesso: i morti restano fissi a 351. I pazienti attualmente ricoverati sono 26, di cui uno in terapia intensiva. Sono 940 i pazienti dimessi dagli ospedali dall’inizio della pandemia, due in più di ieri.

Sabato 17 ottobre

Da ieri in Ticino si contano 96 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 4.341 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Nessun nuovo decesso: i morti restano fissi a 351. I pazienti attualmente ricoverati sono 19, di cui uno in terapia intensiva. Sono 938 i pazienti dimessi dagli ospedali dall’inizio della pandemia, uno in più di ieri.

Venerdì 16 ottobre

Da ieri in Ticino si contano 112 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 4.245 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Nessun nuovo decesso: i morti restano fissi a 351. I pazienti attualmente ricoverati sono 18, di cui due in terapia intensiva. Sono 937 i pazienti dimessi dagli ospedali dall’inizio della pandemia.

Giovedì 15 ottobre

Da ieri in Ticino si contano 79 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 4.133 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Una persona dimessa dagli ospedali. Nessun nuovo decesso: i morti restano fissi a 351. I pazienti attualmente ricoverati sono 14, di cui uno in terapia intensiva. Sono 937 i pazienti dimessi dagli ospedali dall’inizio della pandemia.

Mercoledì 14 ottobre

Da ieri in Ticino si contano 102 i nuovi casi di coronavirus, per un totale di 4.054 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Due i dimessi dagli ospedali. Nessun nuovo decesso: i morti restano fissi a 351. I pazienti attualmente ricoverati sono 10, di cui uno in terapia intensiva. Sono 936 i pazienti dimessi dagli ospedali dall’inizio della pandemia.

Martedì 13 ottobre

Rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Ticino sono aumentati di 45, per un totale di 3952 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Dopo l’estate relativamente stabile sul fronte dei nuovi contagi, dal 1. ottobre si contano a oggi 301 nuovi casi.

Nelle strutture ospedaliere da ieri vi sono stati un nuovo ricovero e una dimissione, con una persona ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo si registra anche un decesso, il primo dal 12 giugno, fra i pazienti già ospedalizzati. Il totale dei decessi per coronavirus nel cantone sale quindi a 351.

Lunedì 12 ottobre

I casi di coronavirus in Ticino sono 13 in più rispetto a ieri. Nel cantone il totale dei contagi sale così a 3.907. Restano 350 i decessi. Le persone ospedalizzate sono una in più rispetto a ieri, ossia 12 complessivamente, di cui una in cure intense. Le persone dimesse dall’inizio della pandemia sono 933.

Domenica 11 ottobre

Rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus in Ticino sono aumentati di 29, per un totale di 3.894 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Dopo l’estate relativamente stabile sul fronte dei nuovi contagi, dal 1. ottobre si contano a oggi 243 nuovi casi. Il numero di ospedalizzati da ieri è aumentato di tre unità (totali: 11), con una persona ricoverata in terapia intensiva.

Sabato 10 ottobre

Rispetto a ieri sono stati registrati complessivamente 47 nuovi casi, per un totale di 3.865 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio. Dopo l’estate relativamente stabile sul fronte dei nuovi contagi, dal 1. ottobre si contano a oggi 214 nuovi casi. Il numero di ospedalizzati da ieri è aumentato di un’unità (totali: 8), con una persona ricoverata in terapia intensiva.

Venerdì 9 ottobre

Sono 40 i nuovi contagi in Ticino registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo sale a 3.818. Nessun ulteriore decesso e nessuna nuova dimissione dagli ospedali. Le persone ricoverate sono attualmente 7, una è ventilata e una in cure intense.

Giovedì 8 ottobre

Sono 40 i nuovi contagi in Ticino registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo sale a 3.778. Nessun ulteriore decesso. Una nuova dimissione dagli ospedali, mentre le persone ricoverate sono attualmente 6.

Mercoledì 7 ottobre

Sono 39 i nuovi contagi in Ticino registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo sale a 3.738. Nessun ulteriore decesso. Una nuova dimissione dagli ospedali, mentre le persone ricoverate sono attualmente 4.

Martedì 6 ottobre

Sono 17 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo sale quindi a 3.699. Restano invece stabili a 350 i decessi. Le persone ricoverate negli ospedali sono 5.

Lunedì 5 ottobre

Sono 21 i nuovi contagi registrati in Ticino nel fine settimana. Il numero complessivo sale quindi a 3.682. Restano invece stabili a 350 i decessi. Due le dimissioni dagli ospedali. Quattro le persone tuttora ospedalizzate a causa del coronavirus.

Venerdì 2 ottobre

In Ticino ci sono stati 10 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il loro numero complessivo si attesta quindi a 3.661. Il numero di persone morte dopo essere state contagiate rimane fermo a 350 mentre i dimessi dagli ospedali salgono a 932 (uno in più di ieri).

Giovedì 1. ottobre

In Ticino ci sono stati 5 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il loro numero complessivo si attesta quindi a 3.651. Il numero di persone morte dopo essere state contagiate rimane fermo a 350 mentre i dimessi dagli ospedali sono 931.

Mercoledì 30 settembre

In Ticino ci sono stati 6 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il loro numero complessivo si attesta quindi a 3.646. Il numero di persone morte dopo essere state contagiate rimane fermo a 350 mentre i dimessi dagli ospedali sono 931 (uno in più da ieri).

Martedì 29 settembre

Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati 3 nuovi contagi, per un totale di 3.640 casi. Invariati invece il numero dei decessi (350) e quello delle persone dimesse dagli ospedali (930). Tre persone risultano ancora ricoverate.

Lunedì 28 settembre

Nelle ultime 72 ore, in Ticino si sono registrati 3 nuovi contagi, per un totale di 3.637 casi. Invariati invece il numero dei decessi (a 350) e quello delle persone dimesse dagli ospedali (930).

Venerdì 25 settembre

Sono 5 i nuovi casi di coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero di contagi complessivo sale quindi a quota 3.634. Non si registra nessun ulteriore decesso: il numero di morti resta fisso a 350. In ospedale restano ricoverate due persone, il numero dei dimessi rimane fermo a 929.

Giovedì 24 settembre

Sono 2 i nuovi casi di coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero di contagi complessivo sale quindi a quota 3.629. Non si registra nessun ulteriore decesso: il numero di morti resta fisso a 350. In ospedale restano ricoverate due persone, il numero dei dimessi rimane fermo a 929.

Mercoledì 23 settembre

Sono 6 i nuovi casi di coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero di contagi complessivo sale quindi a quota 3.627. Non si registra nessun ulteriore decesso: il numero di morti resta fisso a 350. In ospedale restano ricoverate due persone, il numero dei dimessi rimane fermo a 929.

Martedì 22 settembre

Tre nuovi casi in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero di contagi complessivo sale quindi a 3.621. Nessun ulteriore decesso: il numero di morti resta fisso a 350. In ospedale restano ricoverate due persone, il numero dei dimessi rimane fermo a 929.

Lunedì 21 settembre

Dieci nuovi casi in Ticino nelle ultime 72 ore. Il numero di contagi complessivo sale quindi a 3.618. Nessun ulteriore decesso: il numero di morti resta fisso a 350. In ospedale sono ricoverate due persone, il numero dei dimessi rimane fermo a 929.

Venerdì 18 settembre

Quattro nuovi casi in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero di contagi complessivo sale quindi a 3.608. Nessun ulteriore decesso: il numero di morti resta fisso a 350. In ospedale resta ricoverata una persona, il numero dei dimessi rimane quindi fermo a 929.

Giovedì 17 settembre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 nuovi contagi, per un totale di 3.604 persone testate positivamente dall’inizio della pandemia, e nessun decesso. In ospedale resta ricoverata una persona, il numero dei dimessi rimane quindi fermo a 929.

Mercoledì 16 settembre

Sei nuovi contagi in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero sale dunque a 3.596. Resta stabile invece a 350 il numero dei decessi. In ospedale resta ricoverata una persona.

Martedì 15 settembre

Nessun contagio in Ticino nelle ultime 24 ore. Il numero resta dunque stabile a 3.590, così come quello dei decessi, fisso a 350. Una persona risulta invece ricoverata.

Lunedì 14 settembre

Nelle ultime 72 ore ci sono stati 13 nuovi contagi nel nostro cantone, per un totale di 3.590 persone testate positivamente dall’inizio della pandemia. Non essendoci attualmente persone ricoverale, anche il numero dei dimessi dagli ospedali rimane fisso a 929, così come quello dei decessi, a 350.

Venerdì 11 settembre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi contagi nel nostro cantone, per un totale di 3.577 persone testate positivamente dall’inizio della pandemia. Non essendoci attualmente persone ricoverale, anche il numero dei dimessi dagli ospedali rimane fisso a 929, così come quello dei decessi, a 350.

Giovedì 10 settembre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 nuovi contagi nel nostro cantone, per un totale di 3.571 persone testate positivamente dall’inizio della pandemia. Non essendoci attualmente persone ricoverale, anche il numero dei dimessi dagli ospedali rimane fisso a 929, così come quello dei decessi, a 350.

Mercoledì 9 settembre

Sono 2 i nuovi contagi registrati nel nostro cantone nelle ultime 24 ore, il numero complessivo dei positivi sale così a quota 3.567. In Ticino non ci sono stati ulteriori decessi mentre le persone dimesse dagli ospedali si attestano a 929: nessun paziente COVID si trova attualmente in una struttura ospedaliera nel nostro cantone.

Martedì 8 settembre

Sono 4 i nuovi contagi registrati nel nostro cantone nelle ultime 24 ore, il numero complessivo dei positivi sale così a quota 3.565. In Ticino non ci sono stati ulteriori decessi mentre le persone dimesse dagli ospedali si attestano a 929: nessun paziente COVID si trova attualmente in una struttura ospedaliera nel nostro cantone.

Lunedì 7 settembre

Sono 5 i nuovi contagi registrati nel nostro cantone da venerdì ad oggi, il numero complessivo dei positivi si attesta quindi a 3.561. In Ticino non ci sono stati ulteriori decessi mentre le persone dimesse dagli ospedali si attestano a 929: nessun paziente COVID si trova attualmente in una struttura ospedaliera nel nostro cantone.

Venerdì 4 settembre

Cinque nuovi contagi in Ticino nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni da coronavirus sale quindi a 3.556. I decessi restano fermi a quota 350, come il numero di dimessi che si fissa a 928.

Giovedì 3 settembre

Tre nuovi contagi in Ticino nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni da coronavirus sale quindi a 3.551. I decessi restano fermi a quota 350, come il numero di dimessi che si fissa a 928.

Mercoledì 2 settembre

Cinque nuovi contagi in Ticino nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni da coronavirus sale quindi a 3.548. I decessi restano fermi a quota 350, come il numero di dimessi che si fissa a 928.

Martedì 1 settembre

Sono 2 i nuovi casi in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.543 contagi in totale. I decessi restano ancora fermi a quota 350. Sale a 928 il numero di persone dimesse, ossia una in più degli scorsi giorni.

Lunedì 31 agosto

Sono 8 i nuovi casi in Ticino nelle ultime 72 ore, per un totale di 3.541 contagi in totale. I decessi restano ancora fermi a quota 350. Sale a 927 il numero di persone dimesse.

Venerdì 28 agosto

Sono 2 i nuovi casi in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.533 contagi in totale. I decessi restano ancora fermi a quota 350. Fermo a 926 il numero di persone dimesse.

Giovedì 27 agosto

Otto nuovi casi in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.531 contagi in totale. I decessi restano ancora fermi a quota 350. Fermo a 926 il numero di persone dimesse.

Mercoledì 26 agosto

Quattro nuovi casi in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.523 contagi in totale. I decessi restano ancora fermi a quota 350. Fermo a 926 il numero di persone dimesse.

Martedì 25 agosto

Negli ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi contagi in Ticino, i casi totali sono quindi 3.519. Non ci sono invece nuovi decessi, fermi a 350. Una persona è stata ricoverata e una dimessa, portando il numero complessivo a 926.

Lunedì 24 agosto

Negli ultimi tre giorni ci sono stati 12 nuovi contagi in Ticino, i casi totali sono quindi 3.512. Non ci sono invece nuovi decessi, fermi a 350. Una persona è stata ricoverata e una dimessa, portando il numero complessivo a 926.

Venerdì 21 agosto

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 nuovi contagi nel nostro cantone, portando i casi totali a 3.500. I decessi rimangono fermi a 350. Attualmente in Ticino non ci sono persone ricoverate in ospedale per coronavirus. Quelle dimesse dall’inizio della pandemia sono 925.

Giovedì 20 agosto

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi contagi nel nostro cantone, portando i casi totali a 3.492. I decessi rimangono fermi a 350, come pure le persone dimesse dagli ospedali (925).

Mercoledì 19 agosto

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10 nuovi contagi nel nostro cantone, portando i casi totali a 3.486. I decessi rimangono fermi a 350, mentre una persona è stata dimessa dall’ospedale, portando il totale a 925.

Martedì 18 agosto

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi contagi nel nostro cantone, portando i casi totali a 3.476. I decessi rimangono fermi a 350, come pure le persone dimesse dagli ospedali (924).

Lunedi 17 agosto

Sono 4 i nuovi contagi registrati in Ticino nel fine settimana, il numero totale di test positivi sale quindi a 3.470. I decessi restano invariati a 350, così come le persone dimesse dagli ospedali: 924.

Venerdì 14 agosto

Sono 3 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, il numero totale di test positivi sale quindi a 3.466. I decessi restano invariati a 350, così come le persone dimesse dagli ospedali: 924.

Giovedì 13 agosto

Sono 3 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, il numero totale di test positivi sale quindi a 3.463. I decessi restano invariati a 350, così come le persone dimesse dagli ospedali: 924. In ospedale resta ricoverata una sola persona.

Mercoledì 12 agosto

Sono 2 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, il numero totale di test positivi sale quindi a 3.460. I decessi restano invariati a 350, così come le perone dimesse dagli ospedali: 924.

Martedì 11 agosto

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 nuovi contagi nel nostro cantone, il totale è quindi ora di 3.458 casi. I decessi restano fermi a 350 e le persone dimesse rimangono 924. In ospedale resta ricoverata una sola persona.

Lunedì 10 agosto

Nelle ultime 72 ore ci sono stati 4 nuovi contagi nel nostro cantone, il totale è quindi ora di 3.453 casi. I decessi restano fermi a 350, mentre sono 924 le persone dimesse, una in più rispetto a venerdì. In ospedale resta ricoverata una sola persona.

Venerdì 7 agosto

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 nuovi contagi nel nostro cantone, il totale è quindi ora di 3.449 casi. I decessi restano fermi a 350, mentre sono 923 le persone dimesse, una in più rispetto a ieri.

Giovedì 6 agosto

In Ticino si registra un nuovo contagio nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.446. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350; anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali resta fermo a 922. Gli ospedalizzati sono tre, ossia uno in più di ieri.

Mercoledì 5 agosto

In Ticino si registrano 3 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.445. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350; anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali resta fermo a 922. Gli ospedalizzati restano due.

Martedì 4 agosto

In Ticino non si registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I positivi totali restano dunque a quota 3.442. Invariato anche il numero dei decessi, fermi a 350; anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali resta fermo a 922. Gli ospedalizzati restano due.

Lunedì 3 agosto

In Ticino si registrano 7 nuovi contagi nelle ultime 72 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.442. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350; il numero delle persone dimesse dagli ospedali sale a 922, ossia una in più degli scorsi giorni. I ospedalizzati restano due.

Venerdì 31 luglio

In Ticino si registrano 4 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.435. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350; il numero delle persone dimesse dagli ospedali rimane a 921. Non si registrano nuove ospedalizzazioni: le persone ricoverare in ospedale rimangono 3, di cui una intubata.

Giovedì 30 luglio

In Ticino si registrano 3 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.431. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350; il numero delle persone dimesse dagli ospedali rimane a 921. Ci sono tre persone ricoverate in ospedale, di cui una intubata.

Mercoledì 29 luglio

In Ticino si registrano 4 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.428. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350; il numero delle persone dimesse dagli ospedali sale a 921. Restano due le persone ricoverate, ma nessun paziente in terapia intensiva.

Martedì 28 luglio

In Ticino si registrano 3 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.424. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350, così come il numero delle persone dimesse dagli ospedali, 920. Tre le persone ancora ospedalizzate, di cui una in terapia intensiva e ventilata.

Lunedì 27 luglio

In Ticino si registrano 4 nuovi contagi nel fine settimana. I positivi totali salgono dunque a quota 3.421. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350, mentre sono state dimesse dagli ospedali 3 persone, per un totale di 920.

Venerdì 24 luglio

In Ticino si registra un nuovo contagio nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono dunque a quota 3.417. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350, così come il numero delle persone dimesse dagli ospedali (917 in totale).

Giovedì 23 luglio

In Ticino si registra 1 nuovo contagio rispetto a ieri. I positivi totali si attestano quindi a 3.416. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350, così come il numero delle persone dimesse dagli ospedali. Cinque le persone attualmente ricoverate, di cui una in terapia intensiva.

Mercoledì 22 luglio

In Ticino si registrano 2 nuovi contagi rispetto a ieri. I positivi totali si attestano quindi a 3.415. Invariato il numero dei decessi, fermi a 350, così come il numero delle persone dimesse dagli ospedali. Cinque le persone attualmente ricoverate, di cui una in terapia intensiva.

Martedì 21 luglio

In Ticino si registrano 6 nuovi contagi rispetto a ieri. I positivi totali si attestano quindi a 3.413. Invariato il numero dei decessi, a 350, mentre una persona in più è stata dimessa dall’ospedale (917). Cinque le persone attualmente ricoverate, di cui una in terapia intensiva.

Lunedì 20 luglio

(Aggiornato alle 9.48) - Non sono zero i contagi da coronavirus registrati nel nostro cantone nelle ultime 72 ore (l’ultimo aggiornamento è uscito infatti venerdì), come inizialmente pubblicato sul sito del Cantone, bensì 14. I positivi totali si attestano quindi a 3.407. Invariato il numero dei decessi, a 350, e quello di persone dimesse dagli ospedali (916), mentre ci sono stati due nuovi ricoveri.

Venerdì 17 luglio

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 nuovi contagi da coronavirus nel nostro cantoni, per un totale di 3.393 infezioni dall’inizio della pandemia. I decessi restano invece invariati a 350, così come le persone dimesse dagli ospedali: 916.

Giovedì 16 luglio

Nel nostro cantone si registrano 9 nuovi contagi da coronavirus, i casi complessivi salgono quindi a 3.390. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 916. Restano 4 le persone ricoverate negli ospedali, di cui due in terapia intensiva.

Mercoledì 15 luglio

Nel nostro cantone si registrano 5 nuovi contagi da coronavirus, i casi complessivi salgono quindi a 3.381. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 916. Restano 4 le persone ricoverate negli ospedali, di cui una in terapia intensiva.

Martedì 14 luglio

Nel nostro cantone si registra un nuovo caso di contagio da coronavirus, i casi complessivi salgono quindi a 3.376. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 916. Restano 4 le persone ricoverate negli ospedali, di cui una in terapia intensiva.

Lunedì 13 luglio

Nel nostro cantone durante il fine settimana si sono registrati 8 nuovi contagi da coronavirus, i casi complessivi salgono quindi a 3.375. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 916. Si registra però un nuovo ricovero in terapia intensiva.

Venerdì 10 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 2 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.367. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915. Tre invece le persone ospedalizzate.

Giovedì 9 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 2 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.365. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915. Due le persone ricoverate in ospedale.

Mercoledì 8 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 8 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.363. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915.

Martedì 7 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 4 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.355. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915.

Lunedì 6 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 10 nuovi contagi da coronavirus negli ultimi tre giorni, i casi complessivi salgono quindi a 3.351. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915.

Venerdì 3 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 7 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.341. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915.

Giovedì 2 luglio

Nel nostro cantone si sono verificati 5 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.334. Restano fissi invece i decessi a 350, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 915, 1 in più di ieri.

Mercoledì 1 luglio

Nel nostro cantone non si sono verificati nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi rimangono quindi fermi a 3.329. Restano fissi anche i decessi a 350, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 914, 2 in più di ieri.

Martedì 30 giugno

Mentre nel resto della Svizzera i contagi aumentano, in Ticino la situazione resta, almeno per il momento, sotto controllo. Negli ultimi quattro giorni si registrano infatti solo due nuovi contagi, portando il totale a 3.329, mentre resta invariato il numero delle vittime, ferme a 350. Si contano anche due persone in più dimesse negli ultimi giorni, per un totale di 912.

Venerdì 26 giugno

Nel nostro cantone non si sono verificati nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi rimangono quindi 3.327. Restano fissi rispettivamente a 350 e 910 anche il numero di decessi e quello delle persone testate positive e dimesse dagli ospedali.

Giovedì 25 giugno

Nelle ultime 24 ore in Ticino non si sono registrati nuovi contagi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia rimane così a 3.327. Non si sono registrati decessi, i morti sono dunque fermi a 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali è di 910.

Mercoledì 24 giugno

Nelle ultime 24 ore in Ticino non si sono registrati nuovi contagi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia rimane così a 3.327. Non si sono registrati decessi, i morti sono dunque fermi a 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali è di 909.

Martedì 23 giugno

Nel nostro cantone ci sono nel complesso 3.327 casi positivi al coronavirus, uno in più rispetto a ieri, i decessi sono invece fermi a 350. Anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali rimane fisso a 909.

Lunedì 22 giugno

Negli ultimi tre giorni in Ticino si sono registrati 2 nuovi contagi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale così a 3.326. Nelle ultime 72 ore non si è registrato nessun decesso, i morti restano dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali è di 909, stabile rispetto a venerdì 19 giugno.

Venerdì 19 giugno

In Ticino non si registrano nuovi contagi e il numero totale di casi registrati dall’inizio dell’epidemia resta fermo a 3.324. Inoltre, nessun decesso è stato segnalato nell’ultima settimana, i morti rimangono dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali resta fermo a 909.

Giovedî 18 giugno

Nelle ultime 24 ore c’è stato un nuovo contagio nel nostro cantone, arrivando così a 3.324 casi. In Ticino non ci sono stati nuovi decessi, che restano così 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali sale a quota 909.

Mercoledì 17 giugno

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 nuovi contagi nel nostro cantone, arrivando così a 3.323. In Ticino non ci sono stati nuovi decessi, che restano così 350. Invariato anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali, a 908.

Martedì 16 giugno

In Ticino oggi non si registrano nuovi contagi, il totale dei casi registrati dall’inizio dell’epidemia resta fermo a 3.321. Nessun decesso è stato segnalato negli ultimi giorni, i morti rimangono dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali resta fermo a quota 908.

Lunedì 15 giugno

In Ticino si registrano 4 nuovi contagi, per un totale di 3.321 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. Nessun decesso è stato segnalato invece negli ultimi giorni, i morti rimangono dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali sale a quota 908, ossia una in più rispetto a venerdì 12 giugno.

Venerdì 12 giugno

In Ticino si registra un nuovo contagio, per un totale di 3.317 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. I decessi salgono a 350, ossia un morto in più rispetto a due giorni fa. Stabile invece il numero di persone dimesse dagli ospedali: 907.

