Quest’anno sono stati registrati 2.523 nuovi contratti di tirocinio, 130 in più rispetto al 2020 (+5%), rispettivamente 74 in più rispetto al 2019 (+3%). Per il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), è un risultato importante raggiunto grazie all’impegno congiunto della Divisione della formazione professionale con le organizzazioni del mondo del lavoro e le aziende formatrici. Il numero di nuovi contratti di apprendistato sottoscritti nel 2021 è il più alto registrato in Ticino dal 2015. È dunque un bilancio positivo quello tracciato dal DECS nella conferenza stampa di fine campagna di collocamento in apprendistato 2021, nel corso della quale sono stati presentati anche i dati relativi alle scelte dei giovani che hanno concluso la scuola media il giugno scorso.

Questo risultato è in linea con gli obiettivi del piano d’azione «Più duale» per rafforzare la formazione professionale, completato nel 2020 con il progetto «Più duale PLUS» deciso per contrastare gli effetti negativi della straordinaria situazione determinata dal COVID-19. Il direttore del DECS ha sottolineato come la prima scelta dopo la scuola media sia una tappa importante, ma spesso non definitiva. Sul totale dei 2.523 nuovi contratti, 746 (pari al 30%) sono stati sottoscritti da giovani che hanno concluso la scuola media a giugno. Come negli scorsi anni, la maggior parte dei nuovi apprendisti sono giovani che arrivano dopo un riorientamento di percorso durante la formazione post obbligatoria. Grazie anche all’introduzione dell’obbligo formativo fino a 18 anni in vigore dal 1° settembre di quest’anno, il DECS assicura a tutti i giovani e le giovani un sostegno attivo nella definizione di un progetto, per trovare il proprio indirizzo, valorizzare le proprie passioni, ma anche per consigliarli nella scelta dei percorsi scolastici post obbligatori. Perché nessuno deve essere lasciato indietro, per il suo bene e per il bene di tutti.

Le scelte dei giovani

Rita Beltrami, capo dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP), ha presentato il rilevamento delle scelte dei 3.243 giovani che hanno terminato a giugno la quarta media. Nelle scelte si evidenziano le solite tendenze: una certa propensione per il medio superiore delle ragazze, come pure una forte suddivisione di genere nella formazione professionale. Il settore sanitario e medico-tecnico viene scelto in modo preponderante dalle ragazze, mentre i ragazzi preferiscono la formazione industriale, agraria e artigianale. Solo il settore della formazione commerciale e dei servizi vede una ripartizione più equa. Per il futuro la sfida è quella di aiutare i giovani a prepararsi ancora meglio al percorso di orientamento che sono tenuti a fare, migliorando la conoscenza di sé grazie anche al confronto con esperienze informative e formative.

I numeri delle formazioni

In Ticino due terzi dei giovani nel post obbligatorio sta seguendo una formazione professionale di base, in modalità duale scuola-azienda o in una scuola a tempo pieno. Quest’anno sul totale dei 3.868 entranti nella formazione professionale (+186 rispetto al 2020), 1.345 hanno scelto una scuola professionale a tempo pieno (+56 rispetto al 2020) e 2.523 (+130 rispetto al 2020) un tirocinio nella forma duale scuola-azienda. Oscar Gonzalez, aggiunto al direttore della Divisione della formazione professionale, ha illustrato come in alcuni settori e professioni il numero di nuovi contratti di apprendistato abbia addirittura superato il dato del 2019 (ad esempio nell’industria e edilizia), mentre in altri settori è stata constatata una leggera flessione, in particolare nel commercio. Al termine della campagna di collocamento sono inoltre rimasti vacanti una ventina di posti di apprendistato in azienda, in particolare ne settore artigianale impiantistico o tecnico.

