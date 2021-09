Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail [email protected] È disponibile anche la hotline coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 14 dicembre, qui quelli fino aprile 2021, mentre qui quelli fino al 15 settembre.

Venerdì 17 settembre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.763. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 16 settembre

Sono 21 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.763. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Venti persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Nove pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 15 settembre

Sono 33 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.742. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Venti persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Nove pazienti si trovano in cure intense.

