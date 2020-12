In Ticino 318 nuovi contagi e 14 morti

Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail hotline@fctsa.ch. È disponibile anche la hotline coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 14 dicembre.

Mercoledì 16 dicembre

In Ticino si contano 318 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.705 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 14, per un totale di 673 morti legati alla COVID-19. Si registrano 26 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 337, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 32. I pazienti in cure intense sono 40 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato l’11 dicembre, si attesta al 22%.

Martedì 15 dicembre

In Ticino si contano 213 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.387 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 7, per un totale di 659 morti legati alla COVID-19. Si registrano 28 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 354, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 26. I pazienti in cure intense sono 42 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

Lunedì 14 dicembre

In Ticino si contano 174 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.174 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 8, per un totale di 652 morti legati alla COVID-19. Si registrano 19 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 353, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 3. I pazienti in cure intense sono 43 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

Domenics 13 dicembre

In Ticino si contano 265 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.000 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 4, per un totale di 644 morti legati alla COVID-19. Si registrano 15 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 339, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 12. I pazienti in cure intense sono 41 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

Sabato 12 dicembre

In Ticino si contano 303 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 18.735 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 15, per un totale di 640 morti legati alla COVID-19. Si registrano 24 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 339, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 21. I pazienti in cure intense sono 39 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

©CdT.ch - Riproduzione riservata