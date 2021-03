Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail hotline@fctsa.ch. È disponibile anche la hotline coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 14 dicembre.

Lunedì 29 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 34 nuovi contagi, per un totale di 30.005 da inizio pandemia. Non si contano ulteriori decessi, il numero totale rimane dunque 973. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 71, 9 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 nuovi ricoveri e 3 pazienti sono stati dimessi.

Domenica 28 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 87 nuovi contagi, per un totale di 29.971 da inizio pandemia. Una persona è deceduta (973 in tutto) mentre 9 sono state ricoverati. Il numero attuale di ospedalizzazioni nel nostro cantone è di 72 pazienti, di cui 8 nelle cure intense. Sette persone sono state dimesse dagli ospedali.

Sabato 27 marzo

In Ticino sono stati registrati 96 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.884 positivi dall’inizio della pandemia. Non si registra ulteriori decessi, che rimangono 972 dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 71, 8 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10 nuovi ricoveri e 6 pazienti sono stati dimessi.

Venerdì 26 marzo

In Ticino sono stati registrati 89 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.788 positivi dall’inizio della pandemia. Non si registra ulteriori decessi, che rimangono 972 dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 67, 8 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10 nuovi ricoveri e 9 pazienti sono stati dimessi.

Giovedì 25 marzo

In Ticino sono stati registrati 118 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.699 positivi dall’inizio della pandemia. Non si registra ulteriori decessi, che rimangono 972 dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 66, 8 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 nuovi ricoveri e 7 pazienti sono stati dimessi.

Mercoledì 24 marzo

In Ticino sono stati registrati 121 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.581 positivi dall’inizio della pandemia. Si registra una nuova vittima, portando il totale a 972 dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 68, 7 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi ricoveri e 6 pazienti sono stati dimessi.

Martedì 23 marzo

In Ticino sono stati registrati 72 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.460 positivi dall’inizio della pandemia. Non si registra nessuna nuova vittima, che restano in totale 971 dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 69, 6 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 nuovi ricoveri e 12 pazienti sono stati dimessi.

Lunedì 22 marzo

In Ticino sono stati registrati 40 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.388 positivi dall’inizio della pandemia. Non si registra nessuna nuova vittima, che restano in totale 971 dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 73, 6 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 nuovi ricoveri e 1 paziente è stato dimesso.

Domenica 21 marzo

In Ticino sono stati registrati 83 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.348 positivi dall’inizio della pandemia. Si registra una nuova vittima, per un totale di 971 decessi dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 70, 6 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi ricoveri e 8 pazienti dimessi.

Sabato 20 marzo

In Ticino sono stati registrati 53 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.265 positivi dall’inizio della pandemia. Il numero dei decessi aumenta di due unità, e si fissa a 970, essendoci state 2 nuove vittime. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 72, sei delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 nuovi ricoveri e 7 pazienti dimessi.

Venerdì 19 marzo

In Ticino sono stati registrati 90 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.212 positivi dall’inizio della pandemia. Il numero dei decessi aumenta di un’unità, e si fissa a 968, essendoci stata una nuova vittime. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 73, cinque delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 nuovi ricoveri e 6 pazienti dimessi.

Giovedì 18 marzo

In Ticino sono stati registrati 71 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.122 positivi dall’inizio della pandemia. Il numero dei decessi resta stabile a 967, non essendoci state ulteriori vittime. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 72, cinque delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 nuovi ricoveri e 3 pazienti dimessi.

Mercoledì 17 marzo

In Ticino sono stati registrati 100 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 29.051 positivi dall’inizio della pandemia. Il numero dei decessi resta stabile a 967, non essendoci state ulteriori vittime. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 71, 6 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 nuovi ricoveri e 5 pazienti dimessi.

Martedì 16 marzo

In Ticino sono stati registrati 75 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.951 positivi dall’inizio della pandemia. Il numero dei decessi resta stabile a 967, non essendoci state ulteriori vittime. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 71, 8 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi ricoveri e 2 pazienti dimessi.

Lunedì 15 marzo

In Ticino sono stati registrati 48 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.876 positivi dall’inizio della pandemia. I decessi sono a oggi 967. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 67, 7 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 nuovi ricoveri e un paziente dimesso.

Domenica 14 marzo

In Ticino sono stati registrati 72 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.828 positivi dall’inizio della pandemia. I decessi sono a oggi 967, ossia 2 in più da ieri. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 63, 7 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 nuovi ricoveri e 3 pazienti dimessi.

Sabato 13 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 75 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.756. Due decessi sono stati registrati, il numero totale sale a 965. La percentuale di positività, aggiornata all’11 marzo, è dell’8%.

I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 65, di questi, 7 sono in cure intense. Si contano 5 nuovi ricoveri e 3 dimissioni dagli ospedali nelle ultime 24 ore.

Venerdì 12 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 73 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.681. Il numero dei decessi resta stabile a 963, non essendoci state ulteriori vittime. I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 65, di questi, 7 sono in cure intense. Si contano 8 nuovi ricoveri e 5 dimissioni dagli ospedali nelle ultime 24 ore.

Giovedì 11 marzo

Nel nostro cantone ci sono stati nelle ultime 24 ore 72 nuovi contagi da coronavirus, per un totale di 28.608 casi dall’inizio della pandemia. Nessun decesso è stato registrato, il loro numero totale rimane fermo a 963. I pazienti ricoverati in ospedale sono 62, 6 dei quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 nuovi ricoveri e 4 dimissioni. La percentuale di positività, aggiornata all’8 marzo, è del 10%.

Mercoledì 10 marzo

Nel nostro cantone ci sono stati nelle ultime 24 ore 94 nuovi contagi da coronavirus, per un totale di 28.536 casi dall’inizio della pandemia. Un decesso è stato registrato, il loro numero totale sale a 963. I pazienti ricoverati in ospedale sono 57, sette delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi ricoveri e 6 dimissioni.

Martedì 9 marzo

Nel nostro cantone ci sono stati nelle ultime 24 ore 67 nuovi contagi da coronavirus, per un totale di 28.442 casi dall’inizio della pandemia. Un decesso è stato registrato, il loro numero totale sale a 962. I pazienti ricoverati in ospedale sono 58, sei delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 nuovi ricoveri e 4 dimissioni.

Lunedì 8 marzo

Nel nostro cantone ci sono stati nelle ultime 24 ore 22 nuovi contagi da coronavirus, per un totale di 28.375 casi dall’inizio della pandemia. Nessun decesso registrato, il loro numero resta quindi 961. I pazienti ricoverati in ospedale sono 59, sette delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 nuovi ricoveri e nessuna dimissione.

Domenica 7 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 55 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.353. Il numero dei decessi resta stabile a 961, non essendoci state ulteriori vittime. I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 54, di questi, 6 sono in cure intense. Si conta un nuovo ricovero e una dimissione dagli ospedali nelle ultime 24 ore.

Sabato 6 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 52 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.298. Il numero dei decessi sale a 961, essendoci state due ulteriori vittime. I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 54, di questi, 6 sono in cure intense. Otto sono stati i nuovi ricoveri e 7 le dimissioni dagli ospedali.

Venerdì 5 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 57 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.246. Il numero dei decessi sale a 959, essendoci stata un’ulteriore vittima. I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 55, di questi, 5 sono in cure intense. Due sono stati i nuovi ricoveri e 6 le dimissioni dagli ospedali.

Giovedì 4 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 50 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.189. Il numero dei decessi resta invariato a 958, non essendocene stati di ulteriori. I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 60, di questi, 6 sono in cure intense. Sei sono stati i nuovi ricoveri e 5 le dimissioni dagli ospedali.

Mercoledì 3 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 72 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.139. Il numero dei decessi resta invariato a 957, non essendocene stati di ulteriori. I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 60, di questi, 8 sono in cure intense. Cinque sono stati i nuovi ricoveri e otto le dimissioni dagli ospedali.

Martedì 2 marzo

Nelle ultime 24 ore in Ticino ci sono stati 44 nuovi contagi da coronavirus, il loro numero complessivo, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 28.067. Il numero dei decessi resta invariato a 957, non essendocene stati lunedì di ulteriori. I pazienti COVID attualmente degenti in strutture ospedaliere sono 63, di questi, 10 sono in cure intense. Sette sono stati i nuovi ricoveri e altrettante le dimissioni dagli ospedali.

Lunedì 1. marzo

In Ticino sono stati registrati 28 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.023 dall’inizio della pandemia. Non si sono verificati nuovi decessi, il cui numero rimane quindi a 957. Il totale dei pazienti ricoverati è di 63, 11 dei quali in cure intense. Una persona è stata dimessa mentre non si conta nessun nuovo ricovero.

Domenica 28 febbraio

In Ticino sono stati registrati 22 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.995 dall’inizio della pandemia. Non si sono verificati nuovi decessi, il cui numero rimane quindi a 957. Il totale dei pazienti ricoverati è di 64, 11 dei quali in cure intense. Sei sono le persone dimesse mentre si conta un nuovo ricovero.

Sabato 27 febbraio

In Ticino sono stati registrati 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.973 dall’inizio della pandemia. Si è verificato un ulteriore decesso, con il totale che sale quindi a 957. Il totale dei pazienti ricoverati è di 69, 10 dei quali in cure intense. 3 sono le persone dimesse, 3 i nuovi ricoveri.

Venerdì 26 febbraio

In Ticino sono stati registrati 48 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.910 dall’inizio della pandemia. Non si sono però verificati nuovi decessi, il cui numero rimane quindi a 956. Il totale dei pazienti ricoverati è di 70, 11 dei quali in cure intense. Sei sono le persone dimesse mentre sono quattro i nuovi ricoveri.

Giovedì 25 febbraio

In Ticino sono stati registrati 52 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.862 dall’inizio della pandemia. Non si sono però verificati nuovi decessi, il cui numero rimane quindi a 956. Il totale dei pazienti ricoverati è di 72, 11 dei quali in cure intense. Quattro sono le persone dimesse mentre cinque i nuovi ricoveri.

Mercoledì 24 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 58 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.810 contagi dall’inizio della pandemia. Due persone sono decedute, portando il totale a 956. 4 persone sono state ricoverate e 5 dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di pazienti affetti da COVID-19 degenti negli ospedali è attualmente 71, 11 dei quali sono in cure intense.

Martedì 23 febbraio

In Ticino ci sono stati 54 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, il loro numero totale, dall’inizio della pandemia, diventa così di 27.752. Una persona è deceduta, portando il totale a 954. Quattro persone sono state ricoverate e 2 sono state dimesse, mentre il numero totale dei degenti in ospedale infetti da COVID e 74, 14 dei quali in cure intense.

Lunedì 22 febbraio

In Ticino ci sono stati 29 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, il loro numero totale, dall’inizio della pandemia, diventa così di 27.698. Una persona è deceduta, portando il totale a 953. Quattro persone sono state ricoverate e tre sono state dimesse, mentre il numero totale dei degenti in ospedale infetti da COVID e 73, 14 dei quali in cure intense.

Domenica 21 febbraio

In Ticino ci sono stati 37 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, il loro numero totale, dall’inizio della pandemia, diventa così di 27.669. Due persone sono state ricoverate e nessuna dimessa, mentre il numero totale dei degenti in ospedale infetti da COVID 73, 13 dei quali in cure intense. Non si registrano nuovi decessi, il numero complessivo dall’inizio della pandemia resta quindi 952.

Sabato 20 febbraio

In Ticino ci sono stati 49 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, il loro numero totale, dall’inizio della pandemia, diventa così di 27.632. Cinque persone sono state ricoverate e altrettante dimesse, mentre il numero totale dei degenti in ospedale infetti da COVID e 71, 13 dei quali in cure intense. Nella giornata di ieri non sono stati registrati decessi, quelli complessivi dall’inizio della pandemia restano quindi 952.

Venerdì 19 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 39 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.583 contagi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato, il numero totale rimane stabile a quota 952. 7 persone sono state ricoverate e 4 dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di pazienti affetti da COVID-19 degenti negli ospedali è attualmente 71, 13 dei quali sono in cure intense.

Giovedì 18 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 50 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.544 contagi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato, il numero totale rimane stabile a quota 952. 5 persone sono state ricoverate e 8 dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di pazienti affetti da COVID-19 degenti negli ospedali è attualmente 68, 12 dei quali sono in cure intense.

Mercoledì 17 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 45 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.494 contagi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato, il numero totale rimane stabile a quota 952. 4 persone sono state ricoverate e 5 dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di pazienti affetti da COVID-19 degenti negli ospedali è attualmente 71, 12 dei quali sono in cure intense.

Martedì 16 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 32 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.449 contagi dall’inizio della pandemia. Un nuovo decesso è stato registrato, il numero totale sale a quota 952. 8 persone sono state ricoverate e 9 dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di pazienti affetti da COVID-19 degenti negli ospedali è attualmente 72, 13 dei quali sono in cure intense.

Lunedì 15 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 9 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.417 contagi dall’inizio della pandemia. Nessun decesso è stato registrato e il numero totale resta stabile a quota 951. Due persone sono state ricoverate e 2 dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di pazienti affetti da COVID-19 degenti negli ospedali è attualmente 74, 13 dei quali sono in cure intense.

Domenica 14 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 38 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.408 contagi dall’inizio della pandemia. Un nuovo decesso è stato registrato, il numero totale sale quindi a 951. 3 persone sono state ricoverate e 7 dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di pazienti affetti da COVID-19 degenti negli ospedali è attualmente 74, 12 dei quali sono in cure intense.

Sabato 13 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 38 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.370 contagi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato, il numero rimane quindi a 950. In tutto, i pazienti infetti dal virus ricoverati in strutture ospedaliere sono attualmente 79, 13 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore sono inoltre state dimesse 5 persone.

Venerdì 12 febbraio

Nelle ultime 24 ore, nel nostro cantone sono stati registrati 27 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 27.332 contagi dall’inizio della pandemia. Purtroppo in Ticino c’è stato anche un ulteriore decesso, il cui numero si stabilisce ora a 950. In tutto, i pazienti infetti dal virus ricoverati in strutture ospedaliere sono attualmente 78, 15 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore sono inoltre state dimesse 13 persone e una è stata ricoverata.

Giovedì 11 febbraio

In Ticino ci sono stati 60 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.305 casi positivi dall’inizio della pandemia. Fortunatamente non ci sono stati decessi, il cui numero resta quindi a 949, ma 6 persone sono state ricoverate e 8 dimesse. Il numero complessivo dei pazienti da coronavirus degenti negli ospedali è attualmente 91, 17 dei quali sono in cure intense.

Mercoledì 10 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 71 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 27.245 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 949 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 93. I nuovi ricoveri sono 7, mentre 9 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 16 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,98, aggiornato al 25 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 6 febbraio, è del 6%.

Martedì 9 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 38 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 27.174 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 948 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 96. I nuovi ricoveri sono 4, mentre 13 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 16 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,82, aggiornato al 22 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 4 febbraio, è del 6%.

Lunedì 8 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 22 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 27.136 casi dall’inizio della pandemia. Non si registrano ulteriori decessi, per un totale di 947 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 106. I nuovi ricoveri sono 4, mentre 3 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 17 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,82, aggiornato al 22 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 4 febbraio, è del 6%.

Domenica 7 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 37 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 27.114 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 3 ulteriori decessi, per un totale di 947 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 105. I nuovi ricoveri sono 3, mentre 7 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 18 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,82, aggiornato al 22 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 4 febbraio, è del 6%.

Sabato 6 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 39 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 27.077 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 2 ulteriori decessi, per un totale di 944 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 112. I nuovi ricoveri sono 3, mentre 16 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 19 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,82, aggiornato al 22 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 4 febbraio, è del 6%.

Venerdì 5 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 75 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 27.038 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 2 ulteriori decessi, per un totale di 942 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 127. I nuovi ricoveri sono 9, mentre 12 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 20 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,76, aggiornato al 18 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 2 febbraio, è del 6%.

Giovedì 4 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 47 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.963 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 940 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 132. I nuovi ricoveri sono 6, mentre 13 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 23 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,76, aggiornato al 18 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 30 gennaio, è del 5%.

Mercoledì 3 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 57 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.916 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 939 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 139. I nuovi ricoveri sono 8, mentre 21 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 20 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,76, aggiornato al 18 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 30 gennaio, è del 5%.

Martedì 2 febbraio

In Ticino sono stati registrati 41 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il numero di casi positivi dall’inizio della pandemia raggiunge quota 26.859. Il numero di persone morte dopo essere state infette è complessivamente 938, ossia due vittime in più rispetto a ieri. I nuovi ricoveri sono 13 e 14 le dimissioni. Il numero di pazienti positivi che oggi si trovano in ospedale è di 153, di questi, 19 sono in cure intense. La percentuale di positività, aggiornata al 27 gennaio, è del 7%.

Lunedì 1 febbraio

In Ticino sono stati registrati 23 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il numero di casi positivi dall’inizio della pandemia raggiunge quota 26.818. Il numero di persone morte dopo essere state infette è complessivamente 936, ossia nessuna vittima rispetto a ieri. Sei sono stati i nuovi ricoveri e 8 le dimissioni. Il numero di pazienti positivi che oggi si trovano in ospedale è di 156, di questi, 21 sono in cure intense. La percentuale di positività, aggiornata al 27 gennaio, è del 7%.

Domenica 31 gennaio

Nel nostro cantone sono stati registrati 32 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il numero di casi positivi dall’inizio della pandemia si stabilisce quindi a 26.795. Il numero di persone morte dopo essere state infette è complessivamente 936, ossia 2 in più di ieri. Sette sono stati i nuovi ricoveri e altrettante le dimissioni. Il numero di pazienti positivi che oggi si trovano in ospedale è di 158, di questi, 24 sono in cure intense. La percentuale di positività, aggiornata al 27 gennaio, è del 7%.

Sabato 30 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 46 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.763 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 934 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 160. I nuovi ricoveri sono 14, mentre 15 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 25 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,70, aggiornato al 15 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 27 gennaio, è del 7%.

Venerdì 29 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 41 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.717 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 5 ulteriori decessi, per un totale di 933 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 160. I nuovi ricoveri sono 8, mentre 9 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 24 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato all’11 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 26 gennaio, è del 5%.

Giovedì 28 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 48 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.676 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 4 ulteriori decessi, per un totale di 928 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 164. I nuovi ricoveri sono 7, mentre 17 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 24 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,73, aggiornato all’11 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 22 gennaio, è del 7%.

Mercoledì 27 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.628 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 3 ulteriori decessi, per un totale di 924 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 177. I nuovi ricoveri sono 4, mentre 20 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 27 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,73, aggiornato all’11 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 22 gennaio, è del 7%.

Martedì 26 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 58 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.584 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 921 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 195. I nuovi ricoveri sono 4, mentre 14 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 30 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,73, aggiornato all’11 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 21 gennaio, è del 7%.

Lunedì 25 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 12 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.526 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 915 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 209. I nuovi ricoveri sono 4, mentre 2 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 31 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,7, aggiornato all’8 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 21 gennaio, è del 7%.

Domenica 24 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 41 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.514 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 4 ulteriori decessi, per un totale di 914 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 207. I nuovi ricoveri sono 8, mentre 2 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 32 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,7, aggiornato all’8 gennaio. La percentuale di positività, aggiornata al 21 gennaio, è del 7%.

Sabato 23 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 52 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.473 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 3 ulteriori decessi, per un totale di 910 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 205. I nuovi ricoveri sono 10, mentre 18 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 30 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,7, aggiornato al 4 gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 19 gennaio è del 7%.

Venerdì 22 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 74 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.421 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 4 ulteriori decessi, per un totale di 907 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 215. I nuovi ricoveri sono 12, mentre 16 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 28 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato al 1. gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 19 gennaio è del 7%.

Giovedì 21 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 76 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.229 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 4 ulteriori decessi, per un totale di 903 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 215. I nuovi ricoveri sono 12, mentre 16 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 28 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato al 1. gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 15 gennaio è del 13%.

Mercoledì 20 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 114 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.269 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 4 ulteriori decessi, per un totale di 899 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 232. I nuovi ricoveri sono 7, mentre 27 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 32 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato al 1. gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 15 gennaio è del 13%.

Martedì 19 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 86 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.155 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 7 ulteriori decessi, per un totale di 895 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 254. I nuovi ricoveri sono 21, mentre 23 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 35 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato al 1. gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 13 gennaio è dell’8%.

Lunedì 18 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 24 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.069 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 888 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 262. I nuovi ricoveri sono 3, mentre 2 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 37 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato al 1. gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 13 gennaio è dell’8%.

Domenica 17 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 83 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 26.045 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 4 ulteriori decessi, per un totale di 882 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 264. I nuovi ricoveri sono 6, mentre 10 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 37 si trovano in cure intense. Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato al 1. gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 13 gennaio è dell’8%.

Sabato 16 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 113 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.962 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 5 ulteriori decessi, per un totale di 878 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 272. I nuovi ricoveri sono 12, mentre 26 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 37 si trovano in cure intense.

Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,75, aggiornato al 1. gennaio. Mentre la percentuale di positività aggiornata al 13 gennaio è dell’8%.

Venerdì 15 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 108 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.849 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 10 ulteriori decessi, per un totale di 873 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 291. I nuovi ricoveri sono 14, mentre 20 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 40 si trovano in cure intense.

Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,88%, aggiornato al 28 dicembre scorso. Mentre la percentuale di positività aggiornata all’8 gennaio è del 14%.

Giovedì 14 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 83 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.741 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 3 ulteriori decessi, per un totale di 863 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 304. I nuovi ricoveri sono 14, mentre 23 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 49 si trovano in cure intense.

Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,88%, aggiornato al 28 dicembre scorso. Mentre la percentuale di positività aggiornata all’8 gennaio è del 14%

Mercoledì 13 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 154 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.658 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 4 ulteriori decessi, per un totale di 860 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 314. I nuovi ricoveri sono 6, mentre 24 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 52 si trovano in cure intense.

Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,88%, aggiornato al 28 dicembre scorso. Mentre la percentuale di positività aggiornata all’8 gennaio è del 14%

Martedì 12 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 126 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.504 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 856 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 335. I nuovi ricoveri sono 15, mentre 27 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 55 si trovano in cure intense.

Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,88%, aggiornato al 28 dicembre scorso. Mentre la percentuale di positività aggiornata all’8 gennaio è del 14%

Lunedì 11 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 61 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.378 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 8 ulteriori decessi, per un totale di 850 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 352. I nuovi ricoveri sono 6, mentre 9 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 51 si trovano in cure intense.

Il tasso di riproduzione Rt dei contagi è dello 0,88%, aggiornato al 28 dicembre scorso. Mentre la percentuale di positività aggiornata all’8 gennaio è del 14%

Domenica 10 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 129 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.317 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 842 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 359. I nuovi ricoveri sono 23, mentre 15 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 52 si trovano in cure intense.

Sabato 9 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 168 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.188 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 5 ulteriori decessi, per un totale di 836 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 355. I nuovi ricoveri sono 22, mentre 29 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 48 si trovano in cure intense.

Venerdì 8 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 177 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 25.020 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 831 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 366. I nuovi ricoveri sono 34, mentre 33 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 53 si trovano in cure intense.

Giovedì 7 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 157 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 24.843 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 9 ulteriori decessi, per un totale di 825 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 367. I nuovi ricoveri sono 19, mentre 17 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 51 si trovano in cure intense.

Mercoledì 6 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 316 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 24.686 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 10 ulteriori decessi, per un totale di 816 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 385. I nuovi ricoveri sono 29, mentre 35 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 50 si trovano in cure intense.

Martedì 5 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 232 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 24.370 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 806 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 371. I nuovi ricoveri sono 29, mentre 23 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 47 si trovano in cure intense.

Lunedì 4 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 149 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 24.138 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 7 ulteriori decessi, per un totale di 800 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 388. I nuovi ricoveri sono 17, mentre 6 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 50 si trovano in cure intense.

Domenica 3 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 161 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 23.989 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 2 ulteriori decessi, per un totale di 793 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 384. I nuovi ricoveri sono 28, mentre 17 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 46 si trovano in cure intense.

Sabato 2 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 123 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 23.828 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 791 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 373. I nuovi ricoveri sono 23, mentre 12 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 48 si trovano in cure intense.

La situazione nei Grigioni

Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 64 nuove infezioni da coronavirus nel canton Grigioni. Stando all’apposito sito internet cantonale, si sono verificati tre nuovi decessi per un totale di 140. Dall’inizio della pandemia, i casi positivi sono 8.232. Cinquanta persone rimangono ricoverate in ospedale, di cui cinque sottoposte a ventilazione artificiale, precisano ancora le autorità retiche. Le persone in quarantena sono 699, quelle in isolamento 611. Per quanto riguarda il Ticino le autorità cantonali hanno appena comunicato che vi sono stati 123 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale sale così a 23.828. Sei persone hanno perso la vita, portando così il bilancio provvisorio dei decessi a 791. Per quanto riguarda la Svizzera nel suo complesso, i dati nel primo fine settimana dell’anno non vengono comunicati. Il prossimo aggiornamento avverrà lunedì.

Venerdì 1 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 312 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 23.705 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 11 ulteriori decessi, per un totale di 785 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 366. I nuovi ricoveri sono 31, mentre 33 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 47 si trovano in cure intense.

Giovedì 31 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 297 i nuovi contagi da coronavirus in Ticino, per un totale di 23.393 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 6 ulteriori decessi, per un totale di 774 morti. Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 376. I nuovi ricoveri sono 36, mentre 30 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 46 si trovano in cure intense.

Mercoledì 30 dicembre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 310 nuovi contagi nel nostro cantone, per un totale di 23.096 dall’inizio della pandemia. I decessi registrati ieri sono stati 9, raggiungendo così un totale di 768. Le persone ricoverate in ospedale che presentano un contagio da coronavirus sono attualmente 373. I nuovi ricoveri sono 28, mentre 25 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 43 si trovano in cure intense.

Martedì 29 dicembre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 273 nuovi contagi nel nostro cantone, per un totale di 22.786 dall’inizio della pandemia. I decessi registrati ieri sono stati 9, raggiungendo così un totale di 759. Le persone ricoverate in ospedale che presentano un contagio da coronavirus sono attualmente 376. I nuovi ricoveri sono 31, mentre 15 pazienti sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 43 si trovano in cure intense.

Lunedì 28 dicembre

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 161 nuovi contagi nel nostro cantone, per un totale di 22.513 dall’inizio della pandemia. I decessi registrati ieri sono stati 8, raggiungendo così un totale di 750. Le persone ricoverate in ospedale che presentano un contagio da coronavirus sono attualmente 366, ossia 22 in più di ieri, mentre 9 ne sono stati dimessi. Dei degenti complessivi, 44 si trovano in cure intense.

Domenica 27 dicembre

In Ticino ci sono stati 168 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 22.352 dall’inizio della pandemia. I decessi registrati ieri sono stati 7, il loro numero complessivo si attesta così a 742. I pazienti positivi al coronavirus attualmente ricoverati in ospedale sono in tutto 357, di questi, 44 sono in cure intense e 25 sono i nuovi ricoveri (13 le persone dimesse).

Sabato 26 dicembre

In Ticino ci sono stati 148 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 22.184 dall’inizio della pandemia. I decessi registrati ieri sono stati 7, il loro numero complessivo si attesta così a 735. I pazienti positivi al coronavirus attualmente ricoverati in ospedale sono in tutto 349, di questi, 39 sono in cure intense e 20 sono i nuovi ricoveri (11 le persone dimesse).

Venerdì 25 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 302 nuovi contagi in Ticino, arrivando così a un totale di 22.036. Ci sono stati anche 8 ulteriori decessi di persone infette da coronavirus, il totale dei morti dall’inizio della pandemia è quindi di 728. Le persone ricoverate sono attualmente 343, di queste, 37 sono state accolte in ospedale nelle ultime 24 ore e 38 sono i pazienti in cure intense. Sono infine 24 i pazienti dimessi.

Giovedì 24 dicembre

In Ticino si contano 296 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.734 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 6, per un totale di 720 morti legati alla COVID-19. Si registrano 30 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 338, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 37. I pazienti in cure intense sono 41 in totale. Secondo gli indicatori dell’Ufficio federale della sanità pubblica, il tasso di riproduzione Rt, aggiornato al 7 dicembre, è 1.05. Il tasso di positività si attesta al 20%.

Mercoledì 23 dicembre

In Ticino si contano 281 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.438 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 4, per un totale di 714 morti legati alla COVID-19. Si registrano 26 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 347, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 26. I pazienti in cure intense sono 38 in totale. Secondo gli indicatori dell’Ufficio federale della sanità pubblica, il tasso di riproduzione Rt, aggiornato al 7 dicembre, è 1.05. Il tasso di positività si attesta al 20%.

Martedì 22 dicembre

In Ticino si contano 255 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.157 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 7, per un totale di 710 morti legati alla COVID-19. Si registrano 31 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 350, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 23. I pazienti in cure intense sono 39 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 17 dicembre, si attesta al 19%.

Lunedì 21 dicembre

In Ticino si contano 122 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 20.902 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 9, per un totale di 703 morti legati alla COVID-19. Si registrano 11 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 349, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 4. I pazienti in cure intense sono 41 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 17 dicembre, si attesta al 19%.

Domenica 20 dicembre

In Ticino si contano 269 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 20.780 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 3, per un totale di 694 morti legati alla COVID-19. Si registrano 17 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 347, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 14. I pazienti in cure intense sono 43 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 17 dicembre, si attesta al 19%.

Sabato 19 dicembre

In Ticino si contano 310 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 20.511 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 3, per un totale di 691 morti legati alla COVID-19. Si registrano 34 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 345, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 26. I pazienti in cure intense sono 42 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 17 dicembre, si attesta al 19%.

Venerdì 18 dicembre

In Ticino si contano 238 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 20.201 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 6, per un totale di 688 morti legati alla COVID-19. Si registrano 29 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 339, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 20. I pazienti in cure intense sono 41 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 14 dicembre, si attesta al 22%.

Giovedì 17 dicembre

In Ticino si contano 258 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.963 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 9, per un totale di 682 morti legati alla COVID-19. Si registrano 22 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 332, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 22. I pazienti in cure intense sono 38 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato l’11 dicembre, si attesta al 22%.

Mercoledì 16 dicembre

In Ticino si contano 318 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.705 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 14, per un totale di 673 morti legati alla COVID-19. Si registrano 26 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 337, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 32. I pazienti in cure intense sono 40 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato l’11 dicembre, si attesta al 22%.

Martedì 15 dicembre

In Ticino si contano 213 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.387 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 7, per un totale di 659 morti legati alla COVID-19. Si registrano 28 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 354, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 26. I pazienti in cure intense sono 42 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

Lunedì 14 dicembre

In Ticino si contano 174 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.174 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 8, per un totale di 652 morti legati alla COVID-19. Si registrano 19 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 353, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 3. I pazienti in cure intense sono 43 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

Domenics 13 dicembre

In Ticino si contano 265 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.000 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 4, per un totale di 644 morti legati alla COVID-19. Si registrano 15 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 339, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 12. I pazienti in cure intense sono 41 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

Sabato 12 dicembre

In Ticino si contano 303 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 18.735 positivi dall’inizio della pandemia. Gli ulteriori decessi sono 15, per un totale di 640 morti legati alla COVID-19. Si registrano 24 nuovi ricoverati, che portano le persone ricoverate in ospedale a quota 339, mentre i dimessi nell’ultimo giorno sono 21. I pazienti in cure intense sono 39 in totale. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 10 dicembre, si attesta al 23%.

