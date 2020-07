Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail hotline@fctsa.ch. È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) ricorda che il coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 10 giugno.

Martedì 7 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 4 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.355. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915.

Lunedì 6 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 10 nuovi contagi da coronavirus negli ultimi tre giorni, i casi complessivi salgono quindi a 3.351. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915.

Venerdì 3 luglio

Nel nostro cantone si sono registrati 7 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.341. I decessi restano invece fermi a 350 e le persone dimesse dagli ospedali sono 915.

Giovedì 2 luglio

Nel nostro cantone si sono verificati 5 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi salgono quindi a 3.334. Restano fissi invece i decessi a 350, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 915, 1 in più di ieri.

Mercoledì 1 luglio

Nel nostro cantone non si sono verificati nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi rimangono quindi fermi a 3.329. Restano fissi anche i decessi a 350, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 914, 2 in più di ieri.

Martedì 30 giugno

Mentre nel resto della Svizzera i contagi aumentano, in Ticino la situazione resta, almeno per il momento, sotto controllo. Negli ultimi quattro giorni si registrano infatti solo due nuovi contagi, portando il totale a 3.329, mentre resta invariato il numero delle vittime, ferme a 350. Si contano anche due persone in più dimesse negli ultimi giorni, per un totale di 912.

Venerdì 26 giugno

Nel nostro cantone non si sono verificati nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, i casi complessivi rimangono quindi 3.327. Restano fissi rispettivamente a 350 e 910 anche il numero di decessi e quello delle persone testate positive e dimesse dagli ospedali.

Giovedì 25 giugno

Nelle ultime 24 ore in Ticino non si sono registrati nuovi contagi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia rimane così a 3.327. Non si sono registrati decessi, i morti sono dunque fermi a 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali è di 910.

Mercoledì 24 giugno

Nelle ultime 24 ore in Ticino non si sono registrati nuovi contagi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia rimane così a 3.327. Non si sono registrati decessi, i morti sono dunque fermi a 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali è di 909.

Martedì 23 giugno

Nel nostro cantone ci sono nel complesso 3.327 casi positivi al coronavirus, uno in più rispetto a ieri, i decessi sono invece fermi a 350. Anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali rimane fisso a 909.

Lunedì 22 giugno

Negli ultimi tre giorni in Ticino si sono registrati 2 nuovi contagi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale così a 3.326. Nelle ultime 72 ore non si è registrato nessun decesso, i morti restano dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali è di 909, stabile rispetto a venerdì 19 giugno.

Venerdì 19 giugno

In Ticino non si registrano nuovi contagi e il numero totale di casi registrati dall’inizio dell’epidemia resta fermo a 3.324. Inoltre, nessun decesso è stato segnalato nell’ultima settimana, i morti rimangono dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali resta fermo a 909.

Giovedî 18 giugno

Nelle ultime 24 ore c’è stato un nuovo contagio nel nostro cantone, arrivando così a 3.324 casi. In Ticino non ci sono stati nuovi decessi, che restano così 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali sale a quota 909.

Mercoledì 17 giugno

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 nuovi contagi nel nostro cantone, arrivando così a 3.323. In Ticino non ci sono stati nuovi decessi, che restano così 350. Invariato anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali, a 908.

Martedì 16 giugno

In Ticino oggi non si registrano nuovi contagi, il totale dei casi registrati dall’inizio dell’epidemia resta fermo a 3.321. Nessun decesso è stato segnalato negli ultimi giorni, i morti rimangono dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali resta fermo a quota 908.

Lunedì 15 giugno

In Ticino si registrano 4 nuovi contagi, per un totale di 3.321 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. Nessun decesso è stato segnalato invece negli ultimi giorni, i morti rimangono dunque 350. Il numero delle persone dimesse dagli ospedali sale a quota 908, ossia una in più rispetto a venerdì 12 giugno.

Venerdì 12 giugno

In Ticino si registra un nuovo contagio, per un totale di 3.317 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. I decessi salgono a 350, ossia un morto in più rispetto a due giorni fa. Stabile invece il numero di persone dimesse dagli ospedali: 907.

©CdT.ch - Riproduzione riservata