Mercoledì 1 settembre

Sono 67 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.365. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali sono a quota 999. Trentadue persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Ancora otto pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 31 agosto

Sono 56 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.298. Un ulteriore nuovo decesso (dopo quello del weekend) è stato segnalato: i morti totali sono a quota 999. Trentaquattro persone (+1 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Otto (+3) pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 30 agosto

Sono 99 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.242. Un nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali salgono a quota 998. Trentatré persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Cinque pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 27 agosto

Sono 48 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.143. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali restano a quota 997 (l’ultimo è avvenuto l’11 agosto). Quarantuno persone (+3 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro (-1) pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 26 agosto

Sono 58 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.095. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali restano a quota 997 (l’ultimo è avvenuto l’11 agosto). Trentotto persone (+6 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Cinque (=) pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 25 agosto

Sono 68 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.037. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali restano a quota 997 (l’ultimo è avvenuto l’11 agosto). Trentadue persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Cinque pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 24 agosto

Sono 77 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.969. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali restano a quota 997 (l’ultimo è avvenuto l’11 agosto). Trentatre persone (+1) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 23 agosto

Sono 135 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.892. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali restano a quota 997 (l’ultimo è avvenuto l’11 agosto). Trentadue persone (+13) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 20 agosto

Sono 54 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore (ieri erano 58, mercoledì 69), che portano il totale da inizio pandemia a 34.757. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali restano a quota 997 (l’ultimo è avvenuto l’11 agosto). Diciannove persone (+2) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti (stesso numero di ieri) si trovano in cure intense.

Giovedì 19 agosto

Sono 58 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore (ieri erano 69, martedì 84), che portano il totale da inizio pandemia a 34.703. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali restano a quota 997 (l’ultimo è avvenuto l’11 agosto). Diciassette persone (stesso numero di ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti (-1) si trovano in cure intense.

Mercoledì 18 agosto

Sono 69 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.645. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 997. 17 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 17 agosto

Sono 84 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.576. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 997. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Lunedì 16 agosto

Sono 131 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.492. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 997. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Venerdì 13 agosto

Sono 54 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.361. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 997. Quindici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Giovedì 12 agosto

Sono 43 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.307. Un nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali salgono a quota 997. Sedici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Mercoledì 11 agosto

Sono 60 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.264. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Sedici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Martedì 10 agosto

Sono 52 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.204. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Diciotto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Lunedì 9 agosto

Sono 109 i nuovi contagi registrati in Ticino nel fine settimana, che portano il totale da inizio pandemia a 34.152. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Sedici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 6 agosto

Sono 32 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.043. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Tredici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 5 agosto

Sono 31 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 34.011. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Undici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 4 agosto

Sono 20 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.980. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 3 agosto

Sono 28 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.960. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 2 agosto

Sono 80 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.932. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Dieci persone sono attualmente ancora ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 30 luglio

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.852. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 996. Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 29 luglio

Sono 42 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.823. Un nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali salgono a quota 996. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 28 luglio

Sono 28 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.781. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 27 luglio

Sono 31 i nuovi contagi registrati in Ticino da ieri, che portano il totale da inizio pandemia a 33.753. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro pazienti si trovano in cure intense.

Sono finora state somministrate 281.230 dosi di vaccino e 177.531 persone, pari al 50,5% della popolazione, risultano completamente immunizzate (due dosi)

Lunedì 26 luglio

Sono 76 i nuovi contagi registrati in Ticino nel fine settimana, che portano il totale da inizio pandemia a 33.722. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattro pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 23 luglio

Sono 32 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.646. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Undici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 22 luglio

Sono 14 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.614. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 21 luglio

Sono 43 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.600. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19, una in più di ieri. Due pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 20 luglio

Sono 16 i nuovi contagi registrati in Ticino, che portano il totale da inizio pandemia a 33.556. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Sette persone sono ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 19 luglio

Sono 49 i nuovi contagi registrati in Ticino nel fine settimana, che portano il totale da inizio pandemia a 33.541. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Sette persone sono ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 16 luglio

Sono 17 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.492. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. 5 persone sono ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Giovedì 15 luglio

Sono 37 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.475. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Cinque persone sono ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Mercoledì 14 luglio

Sono 38 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.438. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Cinque persone sono ricoverate in ospedale a causa della COVID-19.

Martedì 13 luglio

Sono 14 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 33.400. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Tre persone sono ricoverate in ospedale a causa della COVID-19.

Lunedì 12 luglio

Sono 37 i nuovi contagi registrati in Ticino nel fine settimana, che portano il totale da inizio pandemia a 33.386. Nessun nuovo decesso è stato segnalato: i morti totali rimangono a quota 995. Due persone sono ricoverate in ospedale a causa della COVID-19.

Venerdì 9 luglio

Sono 21 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.249 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun paziente è ricoverato in ospedale.

Giovedì 8 luglio

Sono 6 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.228 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun paziente è ricoverato in ospedale.

mercoledì 7 luglio

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.322 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun paziente è ricoverato in ospedale.

Martedì 6 luglio

Sono 13 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.304 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun paziente è ricoverato in ospedale.

Lunedì 5 luglio

Sono 26 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, per un totale di 33.291 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun paziente è ricoverato in ospedale.

Venerdì 2 luglio

Sono 11 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.265 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Una persona è stata ricoverata in ospedale.

Giovedì 1 luglio

Sono 8 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.254 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente affetto da COVID-19 ha necessitato di un ricovero e in nessuna delle strutture ticinesi sono presenti contagiati.

Mercoledì 30 giugno

Sono sei i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 48 ore (ieri, 29 giugno, era festivo), per un totale di 33.246 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso (dal 28 maggio) è stato fortunatamente registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente affetto da COVID-19 ha necessitato di un ricovero e in nessuna delle strutture ticinesi sono presenti contagiati.

Lunedì 28 giugno

Sono 8 i nuovi contagi registrati in Ticino nel fine settimana, per un totale di 33.240 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente attualmente è ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Venerdì 25 giugno

Sono 2 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.232 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente attualmente è ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Giovedì 24 giugno

Sono 5 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.230 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. I pazienti ricoverati sono 2, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Mercoledì 23 giugno

Sono 3 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.225 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. I pazienti ricoverati sono 2, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Martedì 22 giugno

Sono 2 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.222 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. I pazienti ricoverati sono 2, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Lunedì 21 giugno

Sono 19 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, per un totale di 33.220 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. I pazienti ricoverati sono 3, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Venerdì 18 giugno

Sono 5 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.201 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. I pazienti ricoverati sono 3, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Giovedì 17 giugno

Sono 8 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.196 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. I pazienti ricoverati sono tre, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Mercoledì 16 giugno

Sono 9 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.188 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Tre nuovi pazienti ricoverati, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Martedì 15 giugno

Sono 7 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.179 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Lunedì 14 giugno

Sono 1 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.172 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Domenica 13 giugno

Sono 3 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.171 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Sabato 12 giugno

Sono 3 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.1168 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Venerdì 11 giugno

Sono 4 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.165 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Giovedì 10 giugno

Sono 11 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.161 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un paziente ricoverato, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Mercoledì 9 giugno

Sono 11 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.150 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Due i pazienti ricoverati, nessuno si trova nei reparti di cure intense.

Martedì 8 giugno

Sono 7 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.139 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Non si segnalano nuovi pazienti ricoverati.

Lunedì 7 giugno

Sono 4 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.132 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. In totale sono due i pazienti ricoverati, nessuno si trova in cure intense.

Domenica 6 giugno

Sono 12 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.128 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato mentre un paziente è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 3 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Sabato 5 giugno

Sono 7 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.116 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Due nuovi pazienti sono stati ricoverati mentre 1 è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 4 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Venerdì 4 giugno

Sono 10 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.109 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato mentre 4 sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 3 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Giovedì 3 giugno

Sono 11 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.099 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato mentre 4 sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 6 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Mercoledì 2 giugno

Sono 20 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.088 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato e nessuno è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 10 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Martedì 1. giugno

Sono 12 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.068 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato e uno è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 10 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Lunedì 31 maggio

Sono 6 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.056 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un nuovo paziente è stato ricoverato e uno è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 11 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Domenica 30 maggio

Sono 12 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.050 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un nuovo paziente è stato ricoverato e nessuno è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 11 persone degenti in ospedali, una delle quali in cure intense.

Sabato 29 maggio

Sono 17 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.038 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Un nuovo paziente è stato ricoverato e sei sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 10 persone degenti in ospedali, una delle quali in cure intense.

Venerdì 28 maggio

Sono 8 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.021 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 995. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato e tre sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 15 persone degenti in ospedali, una delle quali in cure intense.

Giovedì 27 maggio

Sono 13 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.013 casi dall’inizio della pandemia. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali salgono così a quota 995. Un nuovo paziente è stato ricoverato e uno è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 18 persone degenti in ospedali, una delle quali in cure intense.

Mercoledì 26 maggio

Sono 10 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.000 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 994. Due nuovi pazienti sono stati ricoverati e due sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 19 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Martedì 25 maggio

Sono 13 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.990 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 994. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato e due sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 19 persone degenti in ospedali, nessuno dei quali in cure intense.

Lunedì 24 maggio

Sono 12 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.977 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 994. Un nuovo paziente è stato ricoverato e tre sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 21 persone degenti in ospedali, nessuna delle quali in cure intense.

Domenica 23 maggio

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.965 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 994. Un nuovo paziente è stato ricoverato e due sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 23 persone degenti in ospedali, uno dei quali in cure intense.

Sabato 22 maggio

Sono 17 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.947 casi dall’inizio della pandemia. Registrato un nuovo decesso: i morti totali salgono così a quota 994. Due nuovi pazienti sono stati ricoverati e due sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 24 persone degenti in ospedali, una delle quali in cure intense.

Venerdì 21 maggio

Sono 16 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.930 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali restano così a quota 993. Un nuovo paziente è stato ricoverato, mentre uno è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 25 persone degenti in ospedali, 2 delle quali in cure intense.

Giovedì 20 maggio

Sono 28 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.914 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali restano così a quota 993. Due nuovi pazienti sono stati ricoverati, mentre quattro sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 25 persone degenti in ospedali, 4 delle quali in cure intense.

Mercoledì 19 maggio

Sono 36 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.886 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali salgono così a quota 993. Un nuovo paziente è stato ricoverato, mentre un altro è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 27 persone degenti in ospedali, 4 delle quali in cure intense.

Martedì 18 maggio

Sono 26 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.850 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali rimangono così a quota 992. Due nuovi pazienti sono stati ricoverati, mentre 3 sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 28 persone degenti in ospedali, 5 delle quali in cure intense.

Lunedì 17 maggio

Sono 9 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.824 casi dall’inizio della pandemia. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali salgono così a quota 992. Un nuovo paziente è stato ricoverato, mentre nessuno è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 29 persone degenti in ospedali, 6 delle quali in cure intense.

Domenica 16 maggio

Sono 19 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.815 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Un nuovo paziente è stato ricoverato, mentre 2 sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 29 persone degenti in ospedali, 8 delle quali in cure intense.

Sabato 15 maggio

Sono 25 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.796 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato, mentre 4 sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 30 persone degenti in ospedali, 8 delle quali in cure intense.

Venerdì 14 maggio

Sono 33 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.771 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Nessun nuovo paziente è stato ricoverato, mentre 2 sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 34 persone degenti in ospedali, 8 delle quali in cure intense.

Giovedì 13 maggio

Sono 42 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.738 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Sono due i nuovi ricoveri, mentre 4 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 36 persone degenti in ospedali, 9 delle quali in cure intense.

Mercoledì 12 maggio

Sono 31 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.696 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Non si contano nuovi ricoveri mentre 8 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 38 persone degenti in ospedali, 8 delle quali in cure intense.

Martedì 11 maggio

Sono 48 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.665 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Non si contano nuovi ricovero mentre 10 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 43 persone degenti in ospedali, 9 delle quali in cure intense.

Lunedì 10 maggio

Sono 31 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.617 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Si conta un nuovo ricovero mentre 2 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 53 persone degenti in ospedali, 11 delle quali in cure intense.

Domenica 9 maggio

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.586 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Si conta un nuovo ricovero mentre un paziente è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 54 persone degenti in ospedali, 11 delle quali in cure intense.

Sabato 8 maggio

Sono 63 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.559 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Si contano 4 nuovi ricoveri mentre 4 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 54 persone degenti in ospedali, 11 delle quali in cure intense.

Venerdì 7 maggio

Sono 46 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.496 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Si conta un nuovo ricovero mentre 4 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 54 persone degenti in ospedali, 11 delle quali in cure intense.

Giovedì 6 maggio

Sono 62 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.450 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Sono 2 i nuovi ricoveri mentre 5 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 57 persone degenti in ospedali, 12 delle quali in cure intense.

Mercoledì 5 maggio

Sono 60 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.388 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Sono 5 i nuovi ricoveri mentre 5 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 60 persone degenti in ospedali, 11 delle quali in cure intense.

Martedì 4 maggio

Sono 57 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.328 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 991. Sono 5 i nuovi ricoveri mentre 7 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 60 persone degenti in ospedali, 13 delle quali in cure intense.

Lunedì 3 maggio

Sono 19 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.271 casi dall’inizio della pandemia. Registrati due nuovi decessi: i morti totali salgono così a quota 991. Sono 4 i nuovi ricoveri mentre 2 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 62 persone degenti in ospedali, 13 delle quali in cure intense.

Domenica 2 maggio

Sono 38 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.252 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 989. Sono 3 i nuovi ricoveri mentre 4 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 62 persone degenti in ospedali, 14 delle quali in cure intense.

Sabato 1. maggio

Sono 43 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.214 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso registrato: i morti totali rimangono così a quota 989. Sono 2 i nuovi ricoveri mentre 7 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 63 persone degenti in ospedali, 14 delle quali in cure intense.

Venerdì 30 aprile

Sono 54 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.171 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un nuovo decesso: i morti totali salgono così a quota 989. Sono 9 i nuovi ricoveri mentre 6 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 68 persone degenti in ospedali, 14 delle quali in cure intense.

Giovedì 29 aprile

Sono 50 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.117 casi dall’inizio della pandemia. Si registrano 2 nuovi decessi: i morti totali salgono così a quota 988. C’è un nuovo ricovero mentre 7 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 66 persone degenti in ospedali, 16 delle quali in cure intense.

Mercoledì 28 aprile

Sono 59 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.067 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un nuovo decesso: i morti totali salgono così a quota 986. Sono 5 i nuovi ricoveri mentre 6 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 74 persone degenti in ospedali, 15 delle quali in cure intense.

Martedì 27 aprile

Sono 67 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.008 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un nuovo decesso: i morti totali salgono così a quota 985. Sono 5 i nuovi ricoveri mentre 13 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 76 persone degenti in ospedali, 14 delle quali in cure intense.

Lundì 26 aprile

Sono 34 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.941 casi dall’inizio della pandemia. Non si registra alcun nuovo decesso: le vittime totali restano 984. Sono 2 i nuovi ricoveri mentre 6 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 85 persone degenti in ospedali, 16 delle quali in cure intense.

Domenica 25 aprile

Sono 57 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.907 casi dall’inizio della pandemia. Non si registra alcun nuovo decesso: le vittime totali restano 984. Sono 7 i nuovi ricoveri mentre 8 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 89 persone degenti in ospedali, 15 delle quali in cure intense.

Sabato 24 aprile

Sono 85 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.850 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un nuovo decesso, con le vittime che salgono a 984 in totale. Sono 5 i nuovi ricoveri mentre 9 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 90 persone degenti in ospedali, 15 delle quali in cure intense.

Venerdì 23 aprile

Sono 62 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.765 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un nuovo decesso, con le vittime che salgono a 983 in totale. Sono 10 i nuovi ricoveri mentre 8 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 95 persone degenti in ospedali, 17 delle quali in cure intense.

Giovedì 22 aprile

Sono 69 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.703 casi dall’inizio della pandemia. Non si registra nessun nuovo decesso, che restano 982 in totale. Sono 6 i nuovi ricoveri mentre 5 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 94 persone degenti in ospedali, 17 delle quali in cure intense.

Mercoledì 21 aprile

Sono 68 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.634 casi dall’inizio della pandemia. Non si registra nessun nuovo decesso, che restano 982 in totale. Sono 6 i nuovi ricoveri mentre 6 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 93 persone degenti in ospedali, 15 delle quali in cure intense.

Martedì 20 aprile

Sono 94 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.566 casi dall’inizio della pandemia. Non si registra nessun nuovo decesso, che restano 982 in totale. Sono 9 i nuovi ricoveri mentre 6 pazienti sono stati dimessi. Nel complesso, ci sono 93 persone degenti in ospedali, 17 delle quali in cure intense.

Lunedì 19 aprile

Sono 35 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.472 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 982 morti. Sono 5 i nuovi ricoveri e nessun paziente è stato dimesso. Nel complesso, ci sono 90 persone degenti in ospedali, 16 delle quali in cure intense.

Domenica 18 aprile

Sono 47 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.437 casi dall’inizio della pandemia. Si registra un ulteriore decesso, per un totale di 981. Sono 9 i nuovi ricoveri e 9 i pazienti dimessi. Nel complesso, ci sono 86 persone degenti in ospedali, 16 delle quali in cure intense.

Sabato 17 aprile

Sono 70 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.390 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso, il cui numero resta fisso a 980 mentre sono 5 i nuovi ricoveri e 5 i pazienti dimessi. Nel complesso, ci sono 87 persone degenti in ospedali, 15 delle quali in cure intense.

Venerdi 16 aprile

Sono 62 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.320 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso, il cui numero resta fisso a 980 mentre sono 7 i nuovi ricoveri e 8 i pazienti dimessi. Nel complesso, ci sono 87 persone degenti in ospedali, 14 delle quali in cure intense.

Giovedì 15 aprile

Sono 67 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.258 casi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso, il cui numero resta fisso a 980 mentre sono 6 i nuovi ricoveri e 8 i pazienti dimessi. Nel complesso, ci sono 88 persone degenti in ospedali, 14 delle quali in cure intense.

Mercoledì 14 aprile

Nel nostro cantone ci sono stati 76 nuovi contagi rispetto ai dati forniti ieri, il totale dei positivi dall’inizio della pandemia sale quindi a 31.191. I decessi restano 980, mentre i nuovi ricoveri sono 8 e 89 le persone attualmente ospedalizzate, 17 delle quali in cure intense. Quattro pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore.

Martedì 13 aprile

Nel nostro cantone ci sono stati 78 nuovi contagi rispetto ai dati forniti ieri, il totale dei positivi dall’inizio della pandemia sale quindi a 31.115. I decessi restano 979, mentre i nuovi ricoveri sono 7 e 86 le persone attualmente ospedalizzate, 17 delle quali in cure intense. Sette pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore.

Lunedì 12 aprile

In Ticino si sono registrati 49 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.037 infezioni dall’inizio della pandemia. I decessi restano 979, mentre i nuovi ricoveri sono 6 e 86 le persone attualmente ospedalizzate, 15 delle quali in cure intense. Nessun paziente è stato dimesso nelle ultime ore.

Domenica 11 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 46 nuovi contagi, per un totale di 30.988 da inizio pandemia. Un nuovo decesso è stato segnalato, il numero totale sale a 979 morti. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 80, 16 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore c’è stato un nuovi ricovero, 7 pazienti sono stati dimessi.

Sabato 10 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 74 nuovi contagi, per un totale di 30.942 da inizio pandemia. Nessun nuovo decesso è stato segnalato, il numero totale rimane di 978 morti. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 87, 15 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi ricoveri, 11 pazienti sono stati dimessi.

Venerdì 9 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 78 nuovi contagi, per un totale di 30.868 da inizio pandemia. Nessun nuovo decesso è stato segnalato, il numero totale rimane di 978 morti. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 91, 15 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 nuovi ricoveri, 13 pazienti sono stati dimessi.

Giovedì 8 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 83 nuovi contagi, per un totale di 30.790 da inizio pandemia. Un ulteriore decesso è stato segnalato, il numero totale è di 978 morti. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 96, 16 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 nuovi ricoveri, 9 pazienti sono stati dimessi.

Mercoledì 7 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 77 nuovi contagi, per un totale di 30.707 da inizio pandemia. Nessun ulteriore decesso è stato segnalato, il numero totale è di 977 morti. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 102, 15 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi ricoveri, 5 pazienti sono stati dimessi.

Martedì 6 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 36 nuovi contagi, per un totale di 30.630 da inizio pandemia. Due ulteriori decessi sono stati segnalati, il numero totale sale a 977. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 100, 15 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 10 nuovi ricoveri, 2 pazienti sono stati dimessi..

Lunedì 5 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 23 nuovi contagi, per un totale di 30.594 da inizio pandemia. Nessun ulteriore decesso è stato segnalato, il numero totale resta dunque a 975. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 94, 13 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi ricoveri, nessun paziente è stato dimesso.

Domenica 4 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 59 nuovi contagi, per un totale di 30.571 da inizio pandemia. Nessun ulteriore decesso è stato segnalato, il numero totale resta dunque a 975. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 87, 10 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi ricoveri e 6 pazienti sono stati dimessi.

Sabato 3 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 102 nuovi contagi, per un totale di 30.512 da inizio pandemia. Nessun ulteriore decesso è stato segnalato, il numero totale resta dunque a 975. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 87, 10 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 nuovi ricoveri e 10 pazienti sono stati dimessi.

Venerdì 2 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 83 nuovi contagi, per un totale di 30.410 da inizio pandemia. Nessun ulteriore decesso è stato segnalato, il numero totale resta dunque a 975. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 89, 10 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 nuovi ricoveri e 9 pazienti sono stati dimessi.

Giovedì 1 aprile

Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati registrati 103 nuovi contagi, per un totale di 30.327 da inizio pandemia. Nessun ulteriore decesso è stato segnalato, il numero totale resta dunque a 975. Le persone contagiate attualmente ricoverate in ospedale sono 86, 9 delle quali in cure intense. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 16 nuovi ricoveri e 8 pazienti sono stati dimessi.

