Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail [email protected] È disponibile anche la hotline coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 14 dicembre, qui quelli fino aprile 2021, mentre qui quelli fino al 15 settembre.

Mercoledì 10 novembre

Sono 68 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 37.014. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Quindici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 9 novembre

Sono 50 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.946. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 8 novembre

Sono 95 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.896. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Undici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 5 novembre

Sono 47 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.801. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Giovedì 4 novembre

Sono 65 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.754. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-2 rispetto a ieri). Due pazienti si trovano in cure intense (=).

Mercoledì 3 novembre

Sono 36 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.689. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+1 rispetto a ieri. Due pazienti si trovano in cure intense (=).

Martedì 2 novembre

Sono 54 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 96 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.653. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+1 rispetto a venerdì). Due pazienti si trovano in cure intense (=).

Venerdì 29 ottobre

Sono 31 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.599. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 28 ottobre

Sono 25 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.568. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 27 ottobre

Sono 36 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.543. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-1 rispetto a ieri). Due pazienti si trovano in cure intense (+1).

Martedì 26 ottobre

Sono 25 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.507. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (= rispetto a ieri). Un paziente si trova in cure intense (=).

Lunedì 25 ottobre

Sono 54 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.482. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova ancora in cure intense.

Venerdì 22 ottobre

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.428. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Undici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova ancora in cure intense.

Giovedì 21 ottobre

Sono 24 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.410. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano ancora in cure intense.

Mercoledì 20 ottobre

Sono 20 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.386. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova ancora in cure intense.

Martedì 19 ottobre

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.366. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (= rispetto a ieri). Un paziente si trova in cure intense (=).

Lunedì 18 ottobre

Sono 32 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.348 Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Venerdì 15 ottobre

Sono 22 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.316 Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Nove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (+1 rispetto a ieri). Un paziente si trova in cure intense.

Giovedì 14 ottobre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.294. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Otto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un paziente si trova in cure intense.

Mercoledì 13 ottobre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.267. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 12 ottobre

Sono 8 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.238. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Quattro persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un solo paziente si trova in cure intense.

Lunedì 11 ottobre

Sono 39 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.230. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Cinque persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un solo paziente si trova in cure intense.

Venerdì 8 ottobre

Sono 13 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.191. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Un solo paziente si trova in cure intense.

Giovedì 7 ottobre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.178. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.007. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 6 ottobre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.151. Un nuovo decesso è stato registrato: le morti totali sono a quota 1.007. Quattordici persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 5 ottobre

Sono 19 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.124. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.006. Diciassette persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tre pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 4 ottobre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.105. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.006. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Due pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 1 ottobre

Sono 22 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.076. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.006. 19 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 4 pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 30 settembre

Sono 18 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.054. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.005. 20 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 5 pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 29 settembre

Sono 20 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.036. È stato registrato un nuovo decesso: i morti totali sono a quota 1.005. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 28 settembre

Sono 26 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 36.016. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 7 pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 27 settembre

Sono 38 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.990. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 18 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 24 settembre

Sono 15 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.952. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 19 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 23 settembre

Sono 36 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.937. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.004. 16 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 22 settembre

Sono 26 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.901. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.003. 14 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 6 pazienti si trovano in cure intense.

Martedì 21 settembre

Sono 27 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.875. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.002. Diciotto persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Lunedì 20 settembre

Sono 56 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.848. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali salgono a quota 1.002. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 17 settembre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.763. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 17 settembre

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.763. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Diciannove persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sette pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 16 settembre

Sono 21 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.763. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Venti persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Nove pazienti si trovano in cure intense.

Mercoledì 15 settembre

Sono 33 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 35.742. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono a quota 1.001. Venti persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Nove pazienti si trovano in cure intense.

©CdT.ch - Riproduzione riservata