Il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in Ticino nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. I relatori presenti sono Matteo Cocchi, comandante capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta e il medico cantonale Giorgio Merlani.

Il Medico cantonale Giorgio Merlani ha aperto la conferenza stampa con il consueto aggiornamento dei dati della situazione in Ticino, affermando che «ad oggi ci sono 834 positivi, 22 decessi, 169 ricoveri e 35 in terapia intensiva. Domani sono 4 settimane dal primo caso in Lombardia: vedete come progredisce la diffusione del virus. Siamo noi, umani, a determinare la sua diffusione. Se le persone si muovono molto contribuiscono alla rapida diffusione del virus. Se continuiamo così gli ospedali non saranno in grado di fornire le cure a tutti. È l’ultimo momento per decidere: bisogna evitare i contatti con le altre persone. Questa crisi mette alla prova i nervi di tutti. Abbiamo visto gente che aggredisce altre persone, ma anche prove di solidarietà. Il Ticino è una piccola comunità, è fondamentale che affrontiamo questa crisi insieme. Dobbiamo decidere adesso cosa fare. La crisi passerà e avremo una comunità da ricostruire».

La parola è poi passata al comandante capo dello Stato Maggiore cantonale di Condotta Matteo Cocchi: «La situazione è seria deve farci pensare e deve farci riflettere: tutti abbiamo bisogno di tutti. Evitate passeggiate e incontri sul suolo pubblico. State a casa, questo darà modo di salvare delle vite. Il Ticino è un bellissimo cantone, manteniamolo così e tra qualche settimana ci ritroveremo. Se vuoi uscire ancora stai a casa ora. Gli over 65 vadano un attimo in letargo, senza dover arrivare ad imporre un coprifuoco».

Dal canto suo, Merlani ha precisato che «anche le persone sotto i 60 anni sono a rischio. Con l’aumento dei casi ci saranno malati gravi anche tra le fasce più giovani. Sotto i 18 non esistono praticamente casi. Il picco è atteso tra 2-3 settimane. La velocità di progressione preoccupa. Se si continua ad aumentare con queste cifre ogni giorno, avremo problemi grossi. La situazione è molto seria. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, dovevamo iniziare ieri. L’orologio sta ticchettando: mi rivolgo ai giovani e agli anziani. Sono comportamenti irresponsabili. Non si mette in pericolo la propria vita, ma quella degli altri. È criminale». E aggiunge: «Avere un parente malato e non poter andare a trovarlo è devastante. Molti di noi passeranno attraverso queste situazioni, però è fondamentale tenere i malati separati ed evitare di portare il virus dentro o fuori dall’ospedale. È un momento difficile, ma i parenti non possono vedere i loro cari di persona. È previsto un sostegno psicologico per i famigliari dei malati. Se continuiamo a questo ritmo, non si riuscirà neanche più a fornire il sostegno psicologico. Se l’Italia precettasse il personale sanitario frontaliere sarebbe un colpo molto duro, ma ci auguriamo non si arrivi a questo».

Neppure il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi ha usato molti giri di parole: «La situazione è seria e dobbiamo seguire le raccomandazioni per salvare delle vite». Per limitare il più possibile certi comportamenti irresponsabili, potrebbe dunque esserci un ulteriore giro di vite. «Se non capite, agiremo. E questa volta darò io stesso l’ordine di fare cassetta”. Il comandante ha in seguito ricordato lo slogan “se vuoi uscire ancora, stai a casa ora», ribadendo per l’ennesima volta l’importanza di evitare i contatti sociali e gli assembramenti.

A preoccupare il Ticino c’è anche la possibilità che l’Italia decida di precettare tutti i suoi medici e infermieri per far fronte all’emergenza all’interno dei suoi confini. Ciò vorrebbe dire che il nostro cantone verrebbe privato di una fetta importante del suo personale sanitario. «È uno scenario sempre contemplato che temiamo ma non ci attendiamo”, ha affermato Merlani. “Sappiamo di intensi lavori diplomatici e per ora non ci aspettiamo un simile scenario».

