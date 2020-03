In Ticino si registrano oggi 918 contagi (ieri erano 834) e 28 decessi (ovvero 6 in più rispetto a ieri). Il dato è aggiornato alle 8 di mattina. Lo indicano le autorità sul sito del Cantone.

L’incidenza maggiore viene sempre registrata in Ticino con 257,8 casi per 100.000 abitanti. Seguono il canton Vaud (181,2), Basilea Città (173) e i Grigioni (106,9).

«Tutti - ricorda il Consiglio federale possiamo contribuire rispettando le raccomandazioni vecchie e nuove: tenersi a distanza - per esempio: Proteggere gli anziani tenendosi a una distanza sufficiente; tenersi a distanza quando si sta in fila; tenersi a distanza durante le riunioni, lavarsi accuratamente le mani, evitare le strette di mano, tossire e starnutire in un fazzoletto e nella piega del gomito, in caso di febbre e tosse restare a casa, prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.