Per i campeggi svizzeri la pandemia di coronavirus e il conseguente lockdown sono stati una vera e propria mazzata. Non che ci volesse un indovino per prevederlo, ma ora i dati sono stati messi nero su bianco dall’Ufficio federale di statistica. Per le strutture elvetiche, ça va sans dire, il mese nero è stato quello di marzo, in piena emergenza sanitaria e con alle porte le rigide misure di contenimento decretate dal Consiglio federale e, soprattutto, dal Governo ticinese.

Un inizio anno positivo

Rispetto all’andamento registrato nel 2019 si tratta di una vera e propria beffa per la categoria: nei primi due mesi dell’anno i campeggi stavano infatti registrando un numero di arrivi e pernottamenti decisamente superiore alla media degli anni precedenti. Se paragoniamo il numero di arrivi registrati...