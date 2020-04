(Aggiornato il 1. aprile alle 10.05) - Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Ricordiamo che è possibile abbonarsi gratuitamente al CdT per tre mesi, per avere accesso a tutti i contenuti.

Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) ricorda che il coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

Mercoledì 1 aprile

Nuova crescita dei casi di coronavirus in Ticino. Nelle ultime ventiquattro ore, il nostro cantone ha registrato 104 nuovi contagi legati al virus, per un totale di 2.195 casi positivi (ieri erano 2.091) a partire dal 25 febbraio 2020. Per quanto riguarda i decessi, i dati diffusi sul sito del Cantone mostrano un totale di 132 morti dall’inizio dei contagi in Ticino, 12 in più rispetto a ieri (120). Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 396 persone: 320 in reparto e 76 in terapia intensiva, di cui 72 intubate. Dall’inizio della pandemia sono state dimesse dalle strutture sanitarie 229 persone, 27 delle quali nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda il Moesano, ad oggi, si registrano 55 casi confermati, 5 pazienti ospedalizzati e 6 decessi, ossia 3 in più rispetto a ieri.

Martedì 31 marzo

In Ticino nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 15 nuovi decessi legati al COVID-19, raggiungendo un totale di 120. I nuovi casi di contagio registrati sono 129, per un totale di 2.091 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 401 persone: 327 in reparto e 74 in terapia intensiva, di cui 67 intubate. Dall’inizio della pandemia sono state dimesse dalle strutture sanitarie 202 persone, 37 delle quali nelle ultime 24 ore. Questa informazione è stata recuperata sulla base di un’analisi retroattiva e sarà da ora aggiornata quotidianamente.

Lunedì 30 marzo

Nuovi casi di coronavirus in Ticino. Il Cantone ha diffuso stamane sul suo sito i nuovi dati ufficiali, che mostrano come i contagi sono attualmente 1.962 (ieri erano 1.837, vi sono 125 casi in più) ed i decessi 105 (ieri erano 93). Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 415 persone: 340 in reparto e 75 in terapia intensiva, di cui 61 intubate. Dal 28 marzo sono state dimesse dalle strutture sanitarie 58 persone. Il medico cantonale Girogio Merlani ha fatto sapere che «Il numero di intubati cresce con una media 5-9 casi al giorno» spiegando poi che il «ricovero in terapia intensiva può fare la differenza solo in casi selezionati, intubare i pazienti in determinate condizioni sarebbe solo accanimento terapeutico». Secondo il dottor Merlani «ci sono ancora margini di manovra per quanto riguarda i posti in terapia intensiva, alcuni pazienti sono stati trasferiti in altri cantoni, con cui c’è un dialogo in questo senso. Più che i posti in terapia intensiva conta la prognosi del paziente».

Domenica 29 marzo

Nuova crescita dei casi di coronavirus in Ticino. Come ogni mattina, il Cantone ha diffuso sul suo sito i nuovi dati ufficiali, che mostrano come i contagi sono attualmente 1.837 (ieri erano 1.727, vi sono quindi 110 casi in più) ed i decessi 93 (ieri erano 87). Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 402 persone: 333 in reparto e 69 in terapia intensiva, di cui 59 intubate.

Sabato 28 marzo

Crescono ancora i casi di coronavirus in Ticino. Secondo i dati diffusi dal Cantone questa mattina, attualmente i contagi sono 1.727 (ieri erano 1.688), mentre i decessi sono 87 (ieri erano 76). Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 385 persone: 316 in reparto e 69 in terapia intensiva, di cui 60 intubate.

Venerdì 27 marzo



In Ticino continuano a crescere i casi di coronavirus. Secondo i dati diffusi dal Cantone questa mattina, attualmente i contagi alle nostre latitudini sono 1.688 (ieri erano 1.401) e i decessi 76 (ieri erano 67) da partire dall’inizio della pandemia. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 386 persone: 325 in reparto e 61 in terapia intensiva, di cui 51 intubate.

Giovedì 26 marzo



Nuova crescita dei casi di coronavirus in Ticino. Come ogni mattina, il Cantone ha diffuso sul suo sito i nuovi dati ufficiali, che mostrano come i contagi sono attualmente 1.401 (ieri erano 1.354, vi sono quindi 47 casi in più) ed i decessi 67 (ieri erano 60, +7 rispetto a ieri) a partire dal 25 febbraio. Tra lunedì e martedì, ricordiamo, i casi positivi erano aumentati di 46 e i morti di 5.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 358 persone: 298 in reparto e 60 in terapia intensiva, di cui 56 intubate.

