(Aggiornato il 28 marzo alle 10.30) - Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Ricordiamo che è possibile abbonarsi gratuitamente al CdT per tre mesi, per avere accesso a tutti i contenuti.

Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00.

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) ricorda che il coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

Sabato 28 marzo

Crescono ancora i casi di coronavirus in Ticino. Secondo i dati diffusi dal Cantone questa mattina, attualmente i contagi sono 1.727 (ieri erano 1.688), mentre i decessi sono 87 (ieri erano 76). Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 385 persone: 316 in reparto e 69 in terapia intensiva, di cui 60 intubate.

Venerdì 27 marzo



In Ticino continuano a crescere i casi di coronavirus. Secondo i dati diffusi dal Cantone questa mattina, attualmente i contagi alle nostre latitudini sono 1.688 (ieri erano 1.401) e i decessi 76 (ieri erano 67) da partire dall’inizio della pandemia. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 386 persone: 325 in reparto e 61 in terapia intensiva, di cui 51 intubate.

Giovedì 26 marzo



Nuova crescita dei casi di coronavirus in Ticino. Come ogni mattina, il Cantone ha diffuso sul suo sito i nuovi dati ufficiali, che mostrano come i contagi sono attualmente 1.401 (ieri erano 1.354, vi sono quindi 47 casi in più) ed i decessi 67 (ieri erano 60, +7 rispetto a ieri) a partire dal 25 febbraio. Tra lunedì e martedì, ricordiamo, i casi positivi erano aumentati di 46 e i morti di 5.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 358 persone: 298 in reparto e 60 in terapia intensiva, di cui 56 intubate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata