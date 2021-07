La violenza sulle donne è un male subdolo della nostra società. Perché molte vittime non hanno il coraggio di denunciare e vivono nel silenzio il loro dramma. Ed è proprio per loro che la neonata associazione Bellatrix vuole intervenire, con progetti non solo di soccorso ma anche di prevenzione. Ne abbiamo parlato con la fondatrice Chantal Lemma in occasione della presentazione ufficiale dell’associazione, svoltasi sabato scorso ad Agno.