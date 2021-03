Dopo lo stop forzato del 2020, il Ticino, come da tradizione, torna ad essere meta ambita per la Pasqua. Talmente desiderata dai turisti provenienti da oltre San Gottardo che quest’anno le riservazioni sono arrivate con largo anticipo, ancor prima di conoscere le previsioni meteo. Nei luoghi più gettonati dai visitatori, come Ascona, Locarno e Lugano, si è deciso di introdurre l’obbligo di mascherina anche all’aperto, perlomeno nelle zone a rischio assembramenti. Con Lorenzo Pianezzi, presidente di Hotelleriesuisse Ticino, e Oliver Keller, presidente dell’Associazione Case & Appartamenti di Vacanza in Ticino (ACAV) e responsabile del sito casafile.ch, abbiamo parlato della situazione turistica che si paleserà nei prossimi giorni, quando i turisti arriveranno in massa nonostante la pandemia....