Meno fedi scambiate e più scartoffie compilate dagli avvocati divorzisti. In estrema sintesi si possono commentare così i dati sul movimento naturale della popolazione ticinese pubblicati dall’Ufficio di statistica (USTAT). Dati che raccontano di un cantone che ospita sempre più decessi che nascite e, come detto, meno matrimoni e più divorzi.

Il valore più basso in cent’anni

Sul fronte delle nascite e dei decessi la tendenza messa in evidenza dai dati dell’USTAT non si discosta da quella già emersa negli scorsi anni. Le nascite registrate in Ticino nel 2019 sono state 2.494, in calo di 62 casi rispetto all’anno precedente. Passando invece ai decessi, il loro numero si è attestato a 3.238, in aumento di 86 casi rispetto all’anno precedente. Come dicevamo, le tendenze per certi versi preoccupanti in atto da diversi anni trovano conferma in questi dati, e in particolare balza all’occhio il saldo naturale tra nascite e decessi, che nel 2019 ha toccato il valore più basso (-744) degli ultimi cento anni. Il «record negativo» precedente risaliva al 2018 (-596).

La fine dell’amore

Passando al fatidico «sì, lo voglio», i dati dell’USTAT evidenziano anche un netto e costante calo dei matrimoni. Quelli celebrati nel corso dello scorso anno sono stati 1.205, a fronte dei 1.308 dell’anno precedente e ai 1.349 del 2017. Un totale di 27 coppie hanno invece scelto la via dell’unione domestica registrata. Per quanto riguarda invece i divorzi, il nostro cantone si situa al di sopra della media nazionale. Lo scorso anno ne sono stati pronunciati 723, dunque 43 casi in più rispetto al 2018. Buona parte di questi casi sono stati formalizzati dopo 10-14 anni di matrimonio oppure dopo 25 o più anni di unione coniugale (147 e rispettivamente 170). In 5 casi, la coppia è scoppiata dopo neppure un anno mentre in altri 10 il divorzio è avvenuto dopo poco più di 12 mesi..