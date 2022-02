Bellinzona

Dopo la forte affluenza di sabato in città, il Municipio si è riunito oggi per valutare la situazione, e ha deciso che per la notte finale i bar dovranno chiudere alle 2 anziché alle 3 - La partecipazione «è andata oltre il dispositivo organizzativo attuabile in assenza della consueta gestione garantita dalla Società Rabadan»