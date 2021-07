Aggiornato alle 13.30 - Dopo l’ondata di maltempo di giovedì scorso, il Ticino fa nuovamente i conti con le precipitazioni. MeteoSvizzera ha infatti diramato una nuova allerta di livello 3 (pericolo marcato), valida per tutto il cantone ad eccezione di Mendrisiotto e Luganese, dove l’allerta è di grado 2, ossia pericolo moderato. Secondo i meteorologi, la fase più intensa dell’evento dovrebbe verificarsi nella giornata di oggi, soprattutto tra le 6 e le 15, con forti precipitazioni a carattere temporalesco. Intanto si segnalano già i primi disagi legati al maltempo: all’aeroporto di Locarno una tromba d’aria ha danneggiato gli hangar e «ribaltato» alcuni aerei fermi in pista. Nel Locarnese si registrano pure allagamenti e alberi caduti. A Tenero una pianta è finita su un bus, senza causare feriti. Si registra inoltre la caduta di piante e rami in alcuni campeggi. Lo fa sapere la Polizia cantonale, ricordando alla popolazione di fissare gli oggetti leggeri, spostare al coperto tutti gli altri oggetti e a non sostare nei pressi di piante e di corsi d'acqua. Sulla Strada cantonale tra Melide e Morcote ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni a causa d alberi caduti sulla carreggiata. Come se non bastasse, il maltempo ha anche portato nevicate in montagna. La Polizia cantonale comunica infatti che il passo del San Gottardo e quello della Novena sono chiusi.