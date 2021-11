Era attesa ed è arrivata. Le prime nevicate della stagione che hanno toccato l’Alto Ticino sono giunte oggi, come era stato annunciato da MeteoSvizzera che aveva diramato l’allerta di livello 3 per i distretti Blenio, Leventina e per l’Alta Vallemaggia. I fiocchi hanno cominciato a cadere debolmente durante la scorsa notte, per poi intensificarsi nelle prime ore della mattinata, regalando così i primi paesaggi imbiancati. Al di sopra del 2.000 metri le precipitazioni nevose hanno fatto depositare tra i 30 e i 40 centimetri di neve. In particolare, nella zona dell’Alta Vallemaggia si sono raggiunti i 40 centimetri di neve.