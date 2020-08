Aumentano i prezzi in Ticino e nei Grigioni per le camere d’albergo nella stagione estiva: rispetto alla scorsa estate i pernottamenti sono rispettivamente del 5% e del 4% più cari. La tendenza è però limitata solo a queste regioni: nell’Oberland bernese e in Vallese si è assistito a un crollo tra il 18% e il 20%.