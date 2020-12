Nel corso della prima ondata pandemica, la speranza di vita si è abbassata di sei anni per gli uomini ticinesi, passando da 82 a 76 anni. È quanto ha detto il demografo Philippe Wanner ai microfoni della RTS. Nell’Arco lemanico la diminuzione è stata di tre anni.

In Svizzera, la speranza di vita è di 86 anni per le donne e 82 per gli uomini, una delle più elevate al mondo. Da quasi un secolo aumenta regolarmente di circa due mesi all’anno.