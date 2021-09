Boom di iscrizioni per la vaccinazione in Ticino. Ieri, nel giorno dell’annuncio del Consiglio federale sull’estensione del certificato COVID, obbligatorio da lunedì per ristoranti, cultura ed eventi al chiuso, nel nostro cantone si sono annunciati in 757. «Considerando che in precedenza la media di iscrizioni era attorno alle 250 al giorno, il numero ieri è triplicato, ma c’era da attenderselo» commenta - da noi contattato - Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni.