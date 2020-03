Si chiama «AiuTIamoci» ed è una mappa interattiva che raggruppa - in modo spontaneo - le iniziative di privati, aziende e anche di alcuni Comuni che si sono messi a disposizione per aiutare il prossimo in questo momento difficilissimo. La cartina del Ticino è letteralmente stracolma di iniziative, grandi e piccole, di persone volenterose di aiutare e di dare una mano, soprattutto agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione. La maggior parte degli annunci riguardano persone che si offrono di andare a far la spesa in negozio (o in farmacia) e di consegnare poi tutto a domicilio. Ma c’è anche chi si fa avanti per curare i bambini, gli animali domestici e chi - come a Lugano - mette a disposizione di chi è confinato in casa la sua (gigantesca) collezione di DVD. Un modo intelligente di aiutare gli altri a evitare la noia.

I Comuni si attivano

Poi ci sono i Comuni, che da giorni stanno studiando sistemi per aiutare la popolazione e che proprio in queste ore hanno indicato le prime misure. Per i Municipi sono settimane estremamente impegnative, fatte di riunioni su riunioni. I servizi delle amministrazioni - come ci ha confermato il sindaco di Lugano Marco Borradori - sono stati ridotti al minimo e questo permetterà ai Comuni di avere più forze (e mezzi) a disposizione dei cittadini in stato di necessità. Elencare ogni iniziativa è impossibile, e per questo vi invitiamo a consultare la pagina internet del vostro comune di domicilio. Il Municipio di Lugano - che ha istituito un numero verde (0800/69.00.00) per

accompagnare le fasce più sensibili della popolazione, nei prossimi giorni invierà al domicilio delle persone sole di almeno 65 anni una comunicazione, in cui verrà indicato cosa fare per segnalare bisogni e necessità. Il piano di Lugano sarà probabilmente presentato oggi.

«Occorre coordinamento»

Nel Mendrisiotto, come ci spiega il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, si sta lavorando a livello di Distretto e il coordinamento dei volontari sarà probabilmente affidato all’ACD (Associazione assistenza e cura a domicilio). Se infatti in questo momento è quasi commovente osservare come la società si è attivata in modo rapido e spontaneo, è forse giunto il momento di coordinare il lavoro dei volontari. «Un lavoro - ci ha spiegato Cavadini - che apprezziamo moltissimo e che è davvero lodevole. Ma è importante avere un punto di riferimento». A Mendrisio è stata attivata l’infoline (058/ 463.00.00), e lo stesso a Chiasso (058/122.41.00 o servizisociali@chiasso.ch).

Ma i furbetti non scompaiono

Parola d’ordine? Coordinamento. Perché improvvisarsi volontari può nascondere qualche insidia._E poi c’è un aspetto che non deve essere sottovalutato: i malintenzionati, anche ai tempi del coronavirus, sono sempre in agguato.

Il servizio a Bellinzona

La città di Bellinzona ha attivato da stamattina alle 9 una hotline ( il numero è 058/203.19.99), destinata agli anziani e alle persone in difficoltà. L’Esecutivo ha predisposto un servizio di supporto (prevista anche la fornitura di generi alimentari e altre necessità) per chi a causa del coronavirus deve restare a domicilio. Un servizio rivolto esclusivamente alle persone sopra i 65 anni che non possono fare capo a familiari o conoscenti e a persone di età inferiore che per ragioni di salute devono restare a casa. Il Municipio invita i volontari, inclusi quelli già costituiti da altri enti attivi sul territorio, a contattare i servizi sociali per coordinare il loro intervento. Tale contatto è necessario anche per garantire che qualsiasi iniziativa di aiuto alle persone vulnerabili avvenga nel rispetto delle corrette precauzioni sanitarie. La spesa a domicilio sarà effettuata dai collaboratori della Città e successivamente distribuita dagli addetti dell’Associazione Bellinzonese Aiuto a Domicilio (ABAD).

Locarno è pronta

E si è mossa chiaramente anche Locarno, che per sostenere la popolazione più vulnerabile ha valutato l’organizzazione di un gruppo di volontari per svolgere i compiti di prima necessità (come la spesa o le commissioni improrogabili). Il Municipio chiede ai volontari di farsi avanti, utilizzando l’indirizzo cancelleria@locarno.ch. E l’appello di tutti resta lo stesso: restate a casa.

