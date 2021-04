La politica, già da tempo, si è data un termine: entro il 2050 la Svizzera vuole raggiungere l’obiettivo emissioni zero. Un traguardo ambizioso e per il quale sarà necessario uno sforzo importante da parte di tutti gli attori coinvolti. E vien da sé, se la politica vorrà portare avanti il dossier, dovrà approvare pure le necessarie modifiche legislative. In questo senso, in Ticino l’ultimo tassello della lotta ai cambiamenti climatici è rappresentata dal «pacchetto ambiente» presentato dal Dipartimento del territorio nell’ottobre dello scorso anno. Ora, un’importante parte di questo «pacchetto» è pronta per giungere sui banchi del Parlamento tra poco più di una settimana: la modifica della Legge cantonale sull’energia. Lo scorso 1. aprile, la Commissione ambiente e territorio del Gran Consiglio...