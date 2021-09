Nel 2022 il premio medio per l’assicurazione malattia diminuirà per la prima volta dal 2008. A livello nazionale il premio medio scenderà dello 0,2% e ammonterà a 315,30 franchi. In Ticino la diminuzione sarà dello 0,1%: il premio medio passerà da 363,20 a 362,70 franchi al mese. Un bel cambiamento dall’anno scorso, quando nel cantone l’aumento è stato più alto rispetto alla media nazionale. «La ragione del cambiamento è da trovare nel fatto che i costi stimati per il 2022 sono minori a quelli stimati per il 2021», spiega al CdT Grégoire Gogniat, portavoce dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Capire se anche in futuro i ticinesi potranno rallegrarsi di premi più bassi è difficile, afferma il portavoce. Che al contempo segnala l’influenza positiva sul portafogli degli assicurati...