Alcuni cantoni svizzeri stanno perdendo il controllo del contact tracing. Troppo alti i numeri relativi ai nuovi contagi per riuscire a contattare tutte le persone coinvolte. In Ticino, nonostante l’impennata dei casi – oggi è stata superata la soglia dei 100 casi in 24 ore – la situazione è difficile ma ancora gestibile. «Stiamo stringendo i denti, tuttavia riusciamo ancora a rispondere alle esigenze» spiega Marina Lang, psicologa di Polizia e responsabile del contact tracing cantonale. «Abbiamo dovuto allungare di molto le ore lavorative, adesso siamo attivi 12 ore al giorno. Abbiamo anche attivato le riserve in prontezza, in particolare personale della Protezione civile e aspiranti della scuola di Polizia. La struttura che abbiamo attualmente, come detto, sta dando fondo a tutte le riserve....