Le autorità cantonali hanno organizzato un nuovo incontro informativo a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona per aggiornare la popolazione e i rappresentanti dei media sulla situazione epidemiologica e ospedaliera nel nostro cantone. Relatori della conferenza stampa il direttore della Divisione della salute pubblica e coordinatore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Paolo Bianchi e il direttore medico del Servizio di medicina intensiva dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e direttore sanitario dell’ospedale regionale di Lugano Paolo Merlani.

«Tasso di incidenza superiore al 50% della media svizzera»

Il primo a prendere la parola è il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi che ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Svizzera e in Ticino, puntualizzando però che non ci sono novità particolari da riferire. Domani, infatti, è stata indetta un’altra conferenza stampa relativa all’avvio delle vaccinazioni nel nostro cantone. «Il Ticino è primatista dal punto di vista del tasso di incidenza: siamo circa del 50% superiori alla media Svizzera - ha spiegato Bianchi -. Per quanto riguarda il tasso di riproduzione, nel nostro cantone gli ultimi dati disponibili, datati al 14 dicembre, sono leggermente inferiori al valore 1». Bianchi ha poi fatto una fotografia dei dati relativi ai contagi giornalieri in Ticino rispetto a quelli di settimana scorsa, rilevando che sul dato giornaliero è stata notata una leggera crescita. Focus invece sui pazienti ricoverati: «Siamo leggermente scesi, ma siamo comunque da settimane vicino al picco della prima ondata». Stesso discorso vale per i pazienti ricoverati in cure intense, nel tempo «sta cambiando il rapporto sul totale dei ricoverati». Un altro dato interessante, secondo Bianchi, è quello dei test effettuati che sono stati circa 600, la metà del dato abituale.

«Più pazienti in cure intense della prima ondata»

Lo sguardo è poi stato rivolto alle nuove ospedalizzazioni giornaliere che continuano a registrare una stagnazione molto elevata. Nelle cure intense, a detta di Bianchi, ci sono attualmente più pazienti della prima ondata, ovvero il 42% in più. Settimana scorsa, invece, «si è raggiunto la quota di 350 decessi che avevamo registrato nella prima ondata - ha rilevato -. Da prendere in considerazione anche il dato sul tasso di letalità, ovvero le persone decedute rispetto ai casi positivi e si sono notate differenze notevoli rispetto alla prima ondata. Il 14%, purtroppo, decede». Sul fronte delle cure intense, Bianchi ha spiegato che «prima della pandemia vi erano 52 letti certificati in Ticino, e oggi ci sono 102 letti destinati completamente ai pazienti Covid. La punta massima l’abbiamo proprio in questi giorni con 44 pazienti ricoverati».

«Ecco come abbiamo reagito alla prima ondata»

Dal canto suo, il direttore medico del Servizio di medicina intensiva dell’EOC Paolo Merlani che ha illustrato «il mondo» della medicina intensiva: «Mi accorgo che molte delle informazioni utili non sono arrivate alla popolazione, voglio quindi condurvi per mano in questo mondo». Merlani ha quindi spiegato che cos’è la medicina intensiva, ovvero quella branca che si occupa della presa a carico dei pazienti che possono essere salvati. Volgendo lo sguardo alla prima ondata, il settore sanitario come ha reagito? Merlani ha ricordato che alla fine di marzo alcuni pazienti sono stati trasferiti oltre Gottardo perché si stava raggiungendo la capienza massima: «Sono state bloccate le sale operatorie e siamo passati dai turni di 8 ore a quelli di 12 ore. Abbiamo anche dovuto aggiungere circa 152 unità a tempo pieno, che equivalgono a quasi 200 persone supplementari. Immaginatevi solo la logistica per spostare e organizzare il lavoro di queste 200 persone», ha rilevato. «Abbiamo dovuto procedere alla chiusura di alcuni pronto soccorso e abbiamo dovuto reclutare quasi 80 medici, il 30% di anestesisti e il 10% di personale di medicina interna reclutati da tutto l’EOC. Abbiamo creato tre team che si occupavano solo di girare i pazienti sul fianco, altri team per la dialisi, le cure paliative, malattie infettive e tutte queste persone non fanno parte dei quasi 200 accennati prima». Merlani ha spiegato che i pronto soccorso sono stati chiusi per un motivo specifico, ovvero la necessità di reperire materiale ospedaliero: «Abbiamo dovuto letteralmente smontare attrezzature dagli altri reparti di medicina intensiva e dai pronti soccorso, che per questo abbiamo dovuto chiudere, persino dagli ambulatori». Passata la prima ondata l’unica incognita era quella di capire quando sarebbe arrivata la seconda: «Abbiamo quindi approfondito e migliorato i cablaggi delle macchine, monitorato la sorveglianza delle stanze, ricostituito le riserve dei materiali e aggiornato i protocolli».

