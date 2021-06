Christian Vitta, la scorsa settimana ha avuto diversi incontri al vertice oltre San Gottardo per questioni legate all’economia. Come valuta la situazione in Svizzera?

«In un confronto internazionale la Svizzera sta uscendo meglio di altre nazioni dalla crisi provocata dal coronavirus. Nel 2020 è riuscita a contenere i danni meglio di altri e ora sta risalendo la china. Le ultime previsioni indicano per la Svizzera una crescita del Prodotto interno lordo (PIL) per il 2021 del 3,5%, per il 2022 del 3% e per il 2023 del 2%. Questa fase di ripresa è accompagnata però da una pressione sui prezzi. L’inflazione negli Stati Uniti potrebbe raggiungere il 5% nel 2021, il 2% in Europa e di poco inferiore all’1% in Svizzera. Nei prossimi anni la situazione dovrebbe stabilizzarsi con un’inflazione negli...