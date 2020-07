Come valutare la notizia della Schindler e lo stato di salute del settore industriale svizzero?

«La situazione è senza dubbio grave, visto che tutto il mondo è stato toccato da questa pandemia. Tuttavia, grazie a misure come il lavoro ridotto e i prestiti garantiti della Confederazione, e grazie alla ‘coda’ della congiuntura positiva di prima della pandemia, la situazione non è ancora degenerata. Ma in prospettiva c’è di che preoccuparsi, soprattutto per la nostra economia che dipende molto dall’export, e che è già frenata dal franco forte. In generale, comunque, la brusca frenata mondiale porterà ad un calo molto importante dei volumi di lavoro».

Lei pensa che ci vorrà molto tempo prima i vedere questi tagli al personale diventare generalizzati?

«Difficile dire, anche perché fino a quando resterà...