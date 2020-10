Calo incoraggiante Come da consuetudine ci saranno i soliti distratti o i «furbetti» che incapperanno nei controlli di Polizia e dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Dopo il calo incoraggiante fatto registrare due anni fa, il numero di chi incappa in una distrazione o di chi decide di tentare la fortuna è tornato a crescere. Certo siamo ben lontani dai risultati del 2014 e del 2015, quando ne erano state inflitte ben 21.317 e, rispettivamente, 21.826, ma parliamo comunque di quasi 18 mila contravvenzioni. Per la precisione 17.789, un risultato simile alle 17.907 del 2017, migliore rispetto alle 19.703 del 2016 ma molto peggiore rispetto alle «sole» 13.985 del 2018. Se a livello nazionale si assiste a un netto aumento su base annua, i numeri ticinesi fanno invece ben sperare. Se nel 2018 i collaboratori dell’AFD avevano inflitto oltre 2 mila multe a sud delle Alpi a fronte delle quasi 14 mila su tutta la rete stradale nazionale, lo scorso anno gli automobilisti sanzionati sono stati «oltre mille». Anche i dati forniti a inizio anno dalla Polizia cantonale indicano infatti un netto miglioramento rispetto alle 3.917 multe inflitte nel 2014 ai conducenti sprovvisti di contrassegno. Nel 2015 il numero è calato a 2.744, nel 2016 a 2.036, nel 2017 a 2.294 e nel 2018 a 2.255. Lo scorso anno si è invece scesi sotto la soglia delle 2 mila, con sole 1.253 contravvenzioni. Prima del 1. gennaio 2018 le falsificazioni (art. 245 CP Falsificazione di valori di bollo ufficiali) erano trattate dal Ministero pubblico della Confederazione. In media, si registrano circa 70-80 casi all’anno. Nel 2018, spiega la Polizia cantonale, da noi contattata, si contano 66 iscrizioni, nel 2019 62 iscrizioni e per quanto riguarda il 2020 finora se ne contano 41.

L’ultimo dibattito al Nazionale

Come già il Consiglio degli Stati lo scorso dicembre, due settimane fa anche il Nazionale ha accolto - per 142 voti a 47 - una modifica legislativa che consentirà la scelta tra contrassegno «classico» ed elettronico. In ogni caso, il costo rimarrà invariato a 40 franchi. Nel progetto preliminare presentato nel 2017, il Consiglio federale ipotizzava l’abolizione della soluzione classica e il passaggio al contrassegno elettronico. In consultazione tale proposta era però stata criticata sotto vari aspetti. Durante il dibattito, il tema dei controlli è stato tra i più passati al setaccio. Da un lato vi era chi, seguendo governo e Stati, voleva controlli automatizzati con impianti fissi, mentre l’altro fronte, che alla fine ha prevalso, premeva per verifiche a campione con dispositivi mobili. L’UDC, ancora una volta in minoranza, voleva da parte sua mantenere i controlli di persona per mano delle forze dell’ordine. Seguendo una proposta della maggioranza della commissione preparatoria inoltre, la Camera del popolo ha scelto di continuare a permettere all’Amministrazione federale delle dogane di rilasciare il contrassegno adesivo non solo nelle zone di frontiera, ma pure all’estero. L’UDC ha tentato poi di stralciare dalla legge l’articolo che consente l’abolizione della «vignetta» adesiva senza coinvolgere il Parlamento nel caso in cui la quota di tali contrassegni fosse inferiore al 10% del totale, ma neanche in questo caso ha trovato terreno fertile. Capitolo abusi, la multa per chi non paga la tassa sarà di 200 franchi e non di 80, come invece auspicato dai democentristi. Il dossier è tornato agli Stati per il trattamento delle divergenze.