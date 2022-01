Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il Cantone al numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, e all’indirizzo e-mail [email protected] È disponibile anche la hotline coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Qui tutti i dati sull’epidemia in Ticino fino al 14 dicembre 2020, qui quelli da dicembre ad aprile 2021. A questo link sono poi consultabili i dati fino al 15 settembre, mentre qui quelli fra settembre e il 27 dicembre.

Martedì 18 gennaio

Sono 168 i posti letto occupati da pazienti affetti dalla COVID-19 negli ospedali ticinesi, 8 in meno rispetto a ieri. Attualmente in Ticino 17 persone (= rispetto a ieri) si trovano in cure intense.

Per quanto riguarda le nuove infezioni, oggi sono stati segnalati 1.004 nuovi casi, che portano il totale da inizio pandemia a 77.423. Quattro nuovi decessi sono stati registrati (i morti totali sono 1.081).

Lunedì 17 gennaio

Sono 176 i posti letto occupati da pazienti affetti dalla COVID-19 negli ospedali ticinesi. Dieci in più rispetto a ieri. Attualmente in Ticino 17 persone (-2 rispetto a ieri) si trovano in cure intense.

Dal fronte dei contagi, vengono segnalati 1.222 nuovi casi, che portano il totale da inizio pandemia a 76.419. Un nuovo decesso è stato registrato (i morti totali sono 1.077).

Domenica 16 gennaio

Sono 166 i posti letto occupati da pazienti affetti dalla COVID-19 negli ospedali ticinesi. Uno in meno, rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati quattro ricoveri in più nei reparti di terapia intensiva. Attualmente in Ticino necessitano delle cure intense 19 persone affette dal virus.

Dal fronte dei contagi, vengono segnalati 1.221 nuovi casi, che portano il totale da inizio pandemia a 75.197. Nessun nuovo decesso è stato registrato (i morti totali sono 1.076).

Sabato 15 gennaio

Sono 167 i posti letto occupati da pazienti affetti dalla COVID-19 negli ospedali ticinesi. Sei in meno, rispetto a ieri. Stando ai dati diffusi quotidianamente dall’Ufficio del medico cantonale, sette giorni fa i ricoverati con il virus erano 156, due settimane fa 130. Nelle ultime ventiquattro ore c’è stato un ricovero in più nei reparti di terapia intensiva. Attualmente in Ticino necessitano delle cure intense 15 persone affette dal virus.

Dal fronte dei contagi, vengono segnalati 1.312 nuovi casi, che portano il totale da inizio pandemia a 73.976. Nessun nuovo decesso è stato registrato (i morti totali sono 1.076).

Venerdì 14 gennaio

Sono 173 i posti letto occupati da pazienti affetti dalla COVID-19 negli ospedali ticinesi. Sei in meno, rispetto a ieri. Stando ai dati diffusi quotidianamente dall’Ufficio del medico cantonale, sette giorni fa i ricoverati con il virus erano 153, due settimane fa 131. Nelle ultime ventiquattro ore non è invece cambiato nulla, a livello di numeri, nei reparti di terapia intensiva. Attualmente in Ticino necessitano delle cure intense 14 persone affette dal virus.

Dal fronte dei contagi, vengono segnalati 1484 nuovi casi, che portano il totale da inizio pandemia a 72.664. Purtroppo, si registrano anche due nuovi decessi (i morti totali sono 1.076).

Giovedì 13 gennaio

Sono 179 i posti letto occupati da pazienti affetti dalla COVID-19 negli ospedali ticinesi. Undici in più, rispetto a ieri. Stando ai dati diffusi quotidianamente dall’Ufficio del medico cantonale, sette giorni fa i ricoverati con il virus erano 149, due settimane fa 135. Nelle ultime ventiquattro ore non è invece cambiato nulla, a livello di numeri, nei reparti di terapia intensiva. Attualmente in Ticino necessitano delle cure intense 14 persone affette dal virus.

Dal fronte dei contagi, vengono segnalati 1.737 nuovi casi, che portano il totale da inizio pandemia a 71.180. Purtroppo, si registrano anche quattro nuovi decessi (i morti totali sono 1.074).

Mercoledì 12 gennaio

Sono 1.548 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 69.443. Tre nuovi decessi sono stati registrati: i morti totali sono 1.070. 168 persone (- 10 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 14 pazienti (-2) si trovano in cure intense.

Martedì 11 gennaio

Sono 1.549 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 67.895. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.067. 178 persone (= rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Lunedì 10 gennaio

Sono 1.141 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 66.346. Quattro nuovi decessi sono stati registrati: i morti totali sono 1.066. 178 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 15 pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Domenica 9 gennaio

Sono 1.435 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 65.205. Un nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.062. 166 persone +10 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 14 pazienti (-1) si trovano in cure intense.

Sabato 8 gennaio

Sono 1.248 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 63.770. Due nuovi decessi sono stati registrati: i morti totali sono 1.061. 156 persone (+3 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quindici pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Venerdì 7 gennaio

Sono 1.528 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 62.522. Tre nuovi decessi sono stati registrati: i morti totali sono 1.059. 153 persone (+4 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Quattordici pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Giovedì 6 gennaio

Sono 1.632 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 60.994. Tre nuovi decessi sono stati registrati: i morti totali sono 1.056. 149 persone (-9 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Tredici pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Mercoledì 5 gennaio

Sono 2.021 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 59.362. Nessun nuovo decesso è stato registrato: i morti totali sono 1.053. 158 persone (-2 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Dodici pazienti (-5) si trovano in cure intense.

Martedì 4 gennaio

Sono 1.354 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 57.341. Sono stati registrati due nuovi decessi: i morti totali sono 1.053. 160 persone (+8 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Diciassette pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Lunedì 3 gennaio

Sono 798 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 55.987. Sono stati registrati tre nuovi decessi: i morti totali sono 1.051. 152 persone (+14 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. Sedici pazienti (=) si trovano in cure intense.

Domenica 2 gennaio

Sono 1.038 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 55.189. È stato registrato un nuovo decesso: i morti totali sono 1.048. 138 persone (+8) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (0) si trovano in cure intense.

Sabato 1 gennaio

Sono 1.741 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 54.151. Non sono stati registrati nuovi decessi: i morti totali sono 1.047. 130 persone (-1) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (0) si trovano in cure intense.

Venerdì 31 dicembre

Sono 1.634 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 52.410. Sono stati registrati anche due nuovi decessi: i morti totali sono 1.047. 131 persone (-4) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (-1) si trovano in cure intense.

Giovedì 30 dicembre

Sono 1.642 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 50.776. È anche stato registrato un nuovo decesso: i morti totali sono 1.045. 135 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 17 pazienti (+1) si trovano in cure intense.

Mercoledì 29 dicembre

Sono 1.513 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 49.134. Sono pure stati registrati 2 nuovi decessi: i morti totali sono 1.044. 123 persone (+13 rispetto a ieri) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 16 pazienti (+2) si trovano in cure intense.

Martedì 28 dicembre

Sono 1.004 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 47.621. Non è stato registrato alcun nuovo decesso: i morti totali sono 1.042. 110 persone (+3) sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 14 pazienti (+2) si trovano in cure intense.

Lunedì 27 dicembre

Sono 1.616 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 72 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 46.617. Sono stati registrati 3 nuovi decessi: i morti totali sono 1.042. 107 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 12 pazienti si trovano in cure intense.

Venerdì 24 dicembre

Sono 747 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 45.001. Sono stati registrati due nuovi decessi: i morti totali sono 1.039. 103 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19. 14 pazienti si trovano in cure intense.

Giovedì 23 dicembre

Sono 592 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 44.254. Sono stati registrati due nuovi decessi: i morti totali sono 1.039. 99 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-7). 14 pazienti si trovano in cure intense (-1).

Mercoledì 22 dicembre

Sono 492 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 43.662. È stato registrato un nuovo decesso: i morti totali sono 1.037. 106 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa della COVID-19 (-3). 15 pazienti si trovano in cure intense (-2).

