In Ticino misure restrittive in vigore fino al 26 aprile

Dopo la conferenza stampa da Berna, in cui il Consiglio federale ha illustrato le tre fasi della riapertura, è stato organizzato per le 17 un nuovo incontro informativo in diretta streaming nell’aula del Gran Consiglio a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della situazione legata al coronavirus nel nostro cantone e sulle misure finalizzate a regolare le attività economiche. Partecipano tutto il Consiglio di Stato e il medico cantonale Giorgio Merlani in collegamento via Skype.

Finestra di crisi prolungata fino al 26 aprile

«Il Governo ha deciso all’unanimità le nuove misure in vigore da settimana prossima. I dati di questi giorni sono positivi a dimostrazione che gli sforzi intrapresi fino ad ora sono stati efficaci, ma dobbiamo mantenere il rigore», ha detto il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta dando il via alla conferenza stampa, elencando poi le nuove misure per regolare le attività economiche prese dal CdS,in vigore dal 20 al 26 aprile. Vitta tiene a precisare che il nostro cantone ha ottenuto ancora per la prossima settimana, quindi fino al 26 aprile, la finestra di crisi, unico cantone ad avere misure più restrittive rispetto al resto della Svizzera.

«Abbiamo dovuto imparare a vivere le relazioni a distanza, abbiamo messo al primo posto il bene più prezioso: la salute. Ci stiamo abituando a una nuova normalità che, guardando avanti, non sarà più quella di prima, ma con un ritmo più lento e dovremmo sempre prestare attenzione alla distanza sociale e alle norme igieniche. Il virus sarà ancora presente in mezzo a noi e occorrerà convivere con questo virus fino a che non sarà debellato con un vaccino», ha aggiunto Vitta rivolgendosi ai cittadini. «La nostra quotidianità non sarà più libera, ma caratterizzata da norme di comportamento responsabili. La nostra salute va protetta e tutelata. Sono certo che uniti ce la faremo».

«Le dogane restano presidiate»

La parola è poi passata al capo del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi: «Il lento avvicinamento alla normalità è ancora lungo da raggiungere. La prudenza deve continuare a essere presente, dobbiamo evitare di fare spostamenti non necessari e continuare con l’aspetto disciplina individuale che permetterà alla collettività di beneficiare questo lento avvicinamento alla normalità». Gobbi tiene a precisare di non buttare all’aria tutti gli sforzi fatti fino ad ora, perché sono il frutto dei nostri comportamenti corretti. «I controlli saranno eseguiti anche ai valichi di frontiera, proprio perché l’allentamento delle misure non vuol dire che verranno alzate le frontiere. Dobbiamo renderci conto che tutto questo non si estinguerà subito, ecco perché il CdS ha prolungato lo stato di necessità fino a fine maggio. I comportamenti individuali devono rimanere centrali».

«La Carità rimane unico ospedale Covid»

Raffaele De Rosa, prendendo la parola, ha esordito parlando della prima fase della pandemia, elogiando i cittadini che hanno dato prova di capacità di adattamento. «Il CdS ha approvato la nuova revisione delle organizzazioni ospedaliere che si apprestano a fare fronte alla nuova fase della pandemia, forse una fase più difficile a quella precedente. Purtroppo il tasso di letalità rimane elevato nelle fasce più vulnerabili della popolazione, ma anche gli adulti e i giovani adulti possono necessitare di cure intense». Parlando di ospedali dedicati al trattamento di pazienti affetti da coronavirus, De Rosa ha sottolineato che «la Carità di Locarno rimarrà l’unico dedicato ai malati Covid, gli altri dispositivi continuano a mantenere letti sia per pazienti Covid che non Covid, garantendo la presa a carico di tutte le patologie in tutta sicurezza. Ma qualora l’allentamento delle misure dovesse tradursi in una nuova impennata di contagi - ha detto De Rosa - le strutture dedicate ai pazienti Covid ripristineranno la situazione d’emergenza in 48 ore. Con il nuovo assetto ospedaliero, i letti per i pazienti covid-19 saranno 81 in terapia intensiva, mentre nelle strutture acute saranno 220. Il Cardiocentro, la Carità e la Clinica Moncucco avranno invece 81 posti di terapia intensiva. Per la fase tre, i posti scenderemo da 150 a 60/70. Per quanto riguarda i livelli di post acuta, in questo ambito si scenderà ai 110 letti mentre le cure di riabilitazione avranno a disposizione una trentina di letti». De Rosa ha ricordato che numerosi pazienti in queste settimane hanno rinunciato a farsi visitare per il rischio di essere contagiati. «Lo stato di necessità ha mostrato il volto più bello del nostro Ticino, ma ci attende una fase delicata, costruendoci una nuova normalità sotto tutti i punti di vista. Gli anticorpi sociali, come solidarietà e vicinanza, permetteranno di sconfiggere questo virus subdolo, viscido e letale che sta distruggendo la vicinanza fisica dai nostri affetti più cari», ha aggiunto.

«Il virus circola meno di prima»

Il medico cantonale Giorgio Merlani, in collegamento via Skype, ha preso la parola per ringraziare tutti i messaggi di vicinanza che gli sono giunti dai cittadini dopo aver appreso di essere positivo al coronavirus. Merlani ha poi elencato i dati odierni legati alla diffusione del virus nel nostro cantone. «Il numero dei casi è minimo, sono costantemente sotto i 50 da una settimana e questo è grazie alle misure messe in atto. La trasmissione è rallentata e andremo avanti settimane e mesi con numeri molto piccoli». Per poi aggiungere: «Ci sono due concetti da sottolineare: le persone vulnerabili devono ancora restare protette dalla comunità, perché anche se il virus adesso circola a un livello basso, è sufficiente una persona fragile per fare un disastro. Il secondo aspetto è tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi, ovvero le misure di protezione, fondamentali nelle prossime settimane. Ma sono convinto che riusciremo a tenere sotto controllo l’evoluzione del virus».

Oggi è stata riaperta parzialmente la possibilità ai giornalisti di assistere alla conferenza stampa e porre tutte le domande del caso. «La finestra di crisi sottostà a regole ben precise - ha risposto il presidente Christian Vitta a una domanda riguardante il prolungamento della misura -, non è scontato che ci venga concessa, abbiamo dovuto motivare il perché ne avevamo bisogno. In settimana valuteremo cosa fare a partire dal 27 aprile, ma la decisione finale spetta al Consiglio federale e in queste settimane abbiamo sempre dovuto operare in situazioni particolari: da una parte c’è Berna che monitora la situazione, dall’altra eravamo confrontati con la realtà italiana».

«Sulla scuola il Cantone dovrà fare le sue valutazioni»

Per quanto riguarda la scuola ha preso la parola Manuele Bertoli che, rispondendo a una domanda a riguardo, ha precisato che «il sistema scolastico è cantonale, Berna è intervenuta con un’ordinanza particolare, quindi il diritto superiore ha ordinato di tenere le scuole chiuse. Potremo riaprire le sedi scolastiche solo se una serie di disposizioni verranno rispettate. Sappiamo che fino all’11 maggio la scuola a distanza deve continuare ad andare avanti, quindi durerà almeno ancora 3 settimane. Se dall’11 di maggio si potrà riaprire, spetterà al nostro cantone effettuare tutte le valutazioni del caso proprio perché il sistema scolastico è una questione cantonale».

Dal canto suo, Raffaele De Rosa ha risposto a una domanda relativa ai morti nelle case di risposo, evidenziando che «ieri sono stati registrati due decessi nelle case per anziani. Complessivamente, dal 10 marzo, sono stati 120 i decessi per coronavirus e 107 per altri motivi. Sono 100 invece gli anziani guariti».

Il fronte caldo della disponibilità e dell’uso delle mascherine è stato toccato da Giorgio Merlani, che ha risposto a una domanda sottolineando che a volte «c’è il rischio di creare una falsa sicurezza utilizzando la mascherina perché se ne fa un uso scorretto. La misura più efficace è quella dell’igiene delle mani e la disponibilità del prodotto è leggermente migliorata».

Da martedì gli over 65 possono andare a fare la spesa. Una scelta, questa, che secondo Norman Gobbi è dettata principalmente dalla volontà di separare le fasce d’età e per un discorso di sicurezza: «Nelle prime ore del mattino tutta l’infrastruttura è stata sanificata dalle pulizie serali e mattutine. L’obiettivo è anche ripristinare quella che è stata una forte limitazione. Ma è chiaro che se tutte le persone vulnerabili si recano a fare la spesa nello stesso orario, la situazione sul piano epidemiologico diventa problematico».

Disposizioni dal 20 al 26 aprile

1. Oltre alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono applicabili anche le seguenti disposizioni.

2. Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare, come attualmente, a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di:

- non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

- garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi; limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;

- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.

3. Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 10 o meno persone. La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico.

4. Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili odi interesse pubblico . La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

