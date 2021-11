In Ticino multe di posteggio anche dagli agenti di sicurezza

Non temete. Se nei prossimi mesi doveste incontrare un agente privato di sicurezza mentre pone una multa di parcheggio sul parabrezza della vostra vettura, non sta succedendo nulla d’illegale. Anzi, questa possibilità è in vigore in Ticino dal primo giugno di quest’anno. Per il momento, però, nessuna autorizzazione in questo senso è stata rilasciata dal Cantone. Occorrerà quindi qualche tempo prima di vedere i «securini» in azione lungo i parcheggi di qualche comune ticinese.

Le basi legali

Ma andiamo con ordine. A livello federale, la Legge federale sulle multe disciplinari e la relativa ordinanza, introdotte negli scorsi anni, prevedono, che i Cantoni possano dotarsi della base legale necessaria a delegare alcuni compiti alle agenzie private di sicurezza. In Ticino, questa base legale è la...