Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino. Ricordiamo che è possibile abbonarsi gratuitamente al CdT per un mese, per avere accesso a tutti i contenuti. Raccomandazioni puntuali, indicazioni e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus, oppure è possibile contattare il numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) ricorda che il coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

Martedì 9 giugno

Le cifre oggi restano invariate in Ticino: i contagi totali registrati dall’inizio dell’epidemia sono 3.316, mentre i decessi sono 349. Sale di un’unità il numero di persone dimesse dagli ospedali: oggi sono 906, ieri erano 905.

Lunedì 8 giugno

Negli ultimi tre giorni in Ticino si è registrato un nuovo decesso, ma nessun nuovo contagio. Il numero complessivo di persone positive al coronavirus resta quindi fermo a 3.316, mentre quello dei morti sale a 349. L’ultimo decesso risaliva al 25 maggio. Le persone dimesse dagli ospedali sono 905, 3 in più rispetto a venerdì 5 giugno. Come noto, i dati cantonali non vengono più aggiornati durante il weekend.

Venerdì 5 giugno

Nelle ultime 24 ore in Ticino non ci sono stati nuovi contagi: il numero complessivo di persone positive al coronavirus resta quindi fermo a 3.316. Zero anche i nuovi decessi, che rimangono 348 già dal 25 maggio. Le persone dimesse dagli ospedali sono 902 come ieri. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 17 persone: 16 in reparto e 1 in terapia intensiva, di cui 1 intubata.

Giovedì 4 giugno

Un nuovo caso in Ticino nelle ultime 24 ore, dopo alcuni giorni di stallo. Il numero complessivo di persone positive al virus si assesta quindi a 3.316. Nessun nuovo decesso; la cifra resta fissa per il decimo giorno consecutivo a 348 (l’ultimo aumento era stato registrato lunedì 25 maggio). Le persone dimesse dagli ospedali sono 902, ieri erano 899. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 18 persone: 17 in reparto e 1 in terapia intensiva, di cui 1 intubata.

Mercoledì 3 giugno

Per il terzo giorno di fila in Ticino non ci sono stati nuovi contagi: il numero complessivo di persone positive al coronavirus resta quindi fermo a 3.315. Zero anche i nuovi decessi, che rimangono 348 già da nove giorni (l’ultimo aumento era stato registrato lunedì 25 maggio). Le persone dimesse dagli ospedali sono 899, due più di ieri. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 20 persone: 19 in reparto e 1 in terapia intensiva, di cui 1 intubata.

Martedì 2 giugno

Per il secondo giorno di fila in Ticino non ci sono stati nuovi contagi: il numero complessivo di persone positive al coronavirus resta quindi fermo a 3.315. Zero anche i nuovi decessi, che rimangono 348 già da otto giorni (l’ultimo aumento era stato registrato lo scorso lunedì). Le persone dimesse dagli ospedali sono 897, due più di ieri. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 26 persone: 25 in reparto e 1 in terapia intensiva, di cui 1 intubata.

Lunedì 1. giugno

In Ticino non ci sono stati nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di persone positive al coronavirus resta quindi fermo a 3.315. Zero anche i nuovi decessi, che rimangono 348 già da una settimana (l’ultimo aumento era stato registrato lo scorso lunedì). Le persone dimesse dagli ospedali sono 895, come ieri.

Domenica 31 maggio

Nelle ultime 24 ore sono stati 2 i nuovi contagi nel nostro cantone, arrivando così a un totale di 3.315. I decessi complessivi in Ticino di persone affette da COVID-19 restano invece tuttora 348. Le persone dimesse dagli ospedali sono 895, una in più di ieri. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 30 persone: 29 in reparto e 1 in terapia intensiva, intubata.

Sabato 30 maggio

In Ticino, nelle ultime ventiquattro ore, non sono stati registrati nuovi decessi legati alla COVID-19, che restano complessivamente 348.

Non sono stati registrati nuovi casi di contagio, il totale rimane quindi di 3’313 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 33 persone: 32 in reparto e 1 in terapia intensiva, di cui 1 intubata.

Dall’inizio della pandemia sono state dimesse dalle strutture sanitarie 894 persone, 2 nelle ultime ventiquattro ore.

Venerdì 29 maggio

Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i nuovi contagi nel nostro cantone, arrivando così a un totale di 3.313. I decessi complessivi in Ticino di persone affette da COVID-19 restano invece tuttora 348. Le persone dimesse dagli ospedali sono 892, ieri erano 889. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 41 persone in reparto.

Giovedì 28 maggio

Sono 2 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Ticino, il totale resta quindi fermo a 3.310 casi positivi. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi, il numero totale di vittime resa fermo a 348. Sono 891 in totale le persone dimesse dagli ospedali, ieri erano 889. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 43 persone: 41 in reparto e 2 in terapia intensiva, di cui 1 intubata.

Mercoledì 27 maggio

Sono zero i nuovi contagi da coronavirus registrati in Ticino, il totale resta quindi fermo a 3.308 casi positivi. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi, il numero totale di vittime resa fermo a 348. Sono 889 in totale le persone dimesse dagli ospedali, ieri erano 888. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 45 persone: 43 in reparto e 2 in terapia intensiva, di cui 2 intubate.

Martedì 26 maggio

Sono 2 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Ticino, arrivando così a un totale di 3.308 casi positivi. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi, il numero totale di vittime resta fermo a 348. Sono 888 in totale le persone dimesse dagli ospedali. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 50 persone: 46 in reparto e 4 in terapia intensiva, di cui 3 intubate.

Lunedì 25 maggio

(Aggiornato alle 12.33) Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino, è stato registrato 1 nuovo decesso legato alla COVID-19, raggiungendo un totale di 348. Lo comunicano lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e l’Ufficio del Medico cantonale. Si registra un nuovo caso di contagio, il totale sale quindi a 3’306 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 49 persone: 45 in reparto e 4 in terapia intensiva, di cui 4 intubate. Dall’inizio della pandemia, sono state dimesse dalle strutture sanitarie 888 persone, nessuna delle quali nelle ultime ventiquattro ore.

Domenica 24 maggio

Quest’oggi è stato registrato un nuovo caso di contagio da COVID-19 in Ticino e un nuovo decesso. Ciò porta i casi totale nel nostro cantone a 3.305, con 347 decessi. Le persone dimesse dagli ospedali sono 888, un dato invariato rispetto a ieri.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 50 persone: 46 in reparto e 4 in terapia intensiva, di cui 4 intubate.

Sabato 23 maggio

(Aggiornato alle 12.37) Quest’oggi non si registrano nuovi contagi da coronavirus in Ticino: i casi nel nostro cantone sono 3.304. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona, portando il numero totale delle vittime a quota 346. Sono 888 in totale le persone dimesse dagli ospedali, una in più di ieri. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 45 persone: 39 in reparto e 6 in terapia intensiva, di cui 5 intubate.

Venerdì 22 maggio

Sono 3 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Ticino, arrivando così a un totale di 3.304 casi positivi. Nelle ultime 24 ore è stato registrato 1 decesso, il numero totale di vittime sale così a 345. Sono 887 in totale le persone dimesse dagli ospedali, ieri erano 881. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 46 persone: 41 in reparto e 5 in terapia intensiva, di cui 3 intubate.

Giovedì 21 maggio

Nelle ultime 24 ore in Ticino non sono stati registrati nuovi decessi legati al COVID-19, che restano complessivamente 344. Lo comunicano oggi Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e l’Ufficio del Medico cantonale. I nuovi casi di contagio registrati sono 14, per un totale di 3’301 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 50 persone: 45 in reparto e 5 in terapia intensiva, di cui 5 intubate. Dall’inizio della pandemia, sono state dimesse dalle strutture sanitarie 885 persone, 4 delle quali nelle ultime ventiquattro ore.

Mercoledì 20 maggio

Sono 2 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Ticino, arrivando così a un totale di 3.287 casi positivi. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi, il numero totale di vittime resta fermo a 344. Sono 881 in totale le persone dimesse dagli ospedali, ieri erano 877. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 53 persone: 49 in reparto e 4 in terapia intensiva, tutte intubate.

Martedì 19 maggio

In Ticino, nelle ultime ventiquattro ore, non si verificati nuovi contagi da coronavirus. Le persone positive restano ferme a 3.285. Si è tuttavia registrato un altro decesso, per un totale di 344 vittime. I pazienti dimessi dagli ospedali sono 877, tre in più rispetto a ieri. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 53 persone: 49 in reparto e 5 in terapia intensiva, di cui 4 intubate.

Lunedì 18 maggio

In Ticino, nelle ultime ventiquattro ore, c’è stato un solo nuovo contagio da coronavirus. Le persone positive salgono così a 3.285. Si è inoltre registrato un altro decesso, per un totale di 343 vittime. I pazienti dimessi dagli ospedali sono 874, uno in più rispetto a ieri. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 56 persone: 51 in reparto e 5 in terapia intensiva, di cui 3 intubate.

