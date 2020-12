In Ticino potrebbero essere vaccinate 5 mila persone a gennaio

Swissmedic ha comunicato oggi di aver omologato il primo vaccino Pfizer/BioNTech in Svizzera. Le prime dosi saranno consegnate a breve alla Farmacia dell’esercito, che si occuperà dello stoccaggio alle condizioni richieste e, in seguito, procederà alla prima distribuzione ai Cantoni. Il Dipartimento della sanità e della socialità - tramite una nota - saluta positivamente l’omologazione del primo vaccino in Svizzera da parte di Swissmedic, che ha accelerato la procedura garantendo al contempo gli standard di qualità abituali per questi prodotti.