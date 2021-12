Primo caso di variante Omicron in Ticino. Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) fa sapere che le specifiche analisi svolte su un caso sospetto hanno confermato la presenza di un primo caso della variante nel nostro cantone. Il paziente era già stato posto in isolamento e si è subito provveduto a tracciare e sottoporre al test anche i suoi contatti stretti.

Come noto in diversi Paesi da alcuni giorni si ha prova della diffusione della variante Omicron. La Svizzera non fa eccezione e l’Ufficio federale della salute pubblica ha già comunicato di aver ricevuto notifica di alcuni casi, con un tasso di circa il 4% dei test positivi a livello nazionale. Le autorità hanno dal canto loro provveduto a prendere provvedimenti specifici per chi entra in Svizzera dall’estero.