Durante il 2019 gli automobilisti in Ticino sono stati parecchio più indisciplinati rispetto all’anno precedente. Stando ai dati pubblicati dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) le misure amministrative nel nostro cantone sono infatti passate dalle 9.011 del 2018 alle 13.832 del 2019, superando così il picco del 2017 e facendo segnare un nuovo record per il decennio appena passato. Anche il numero delle patenti ritirate, malgrado non superi le cifre del 2017 e del 2016, è tornato a crescere nel 2019 toccando quota 3.905, ovvero poco più di 10 al giorno.

Velocità, alcool e disattenzioneTra i principali motivi che hanno portato alla revoca della licenza di condurre in Ticino troviamo come sempre la velocità. Nel 2019 sono state ritirate 1.436 patenti (il 36,7% del totale) ad automobilisti...