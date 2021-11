In Ticino sforniamo troppi universitari?

Oltre cinquant’anni fa, in ogni piccolo Comune i laureati si contavano sulle dita di una mano. C’era, se andava bene, il ‘‘dottore del paese’’, forse l’avvocato che ‘‘ha studiato in dentro’’. Oggi, possedere un Bachelor o un Master rimane un traguardo prestigioso, ma di certo non ‘‘raro’’ come allora. Una tendenza, quella della democratizzazione degli studi, che per svariati motivi si rispecchia pure nei salari percepiti da chi possiede questi diplomi. Il dato statistico è infatti chiaro: nel 2000 chi usciva da un’università poteva attendersi uno stipendio di ottomila franchi. Diciotto anni più tardi, la cifra è scesa a 6.784 franchi (-1.220). Al contrario, chi finiva un apprendistato a inizio millennio poteva aspettarsi in busta paga circa 4.600 franchi. Nel 2018, la cifra è salita a quasi...