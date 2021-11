In Ticino si cercano docenti di francese

«In Ticino nei prossimi anni serviranno diversi nuovi docenti di francese alle scuole medie». È questo l’appello (tra tanti) lanciato ieri in occasione della tradizionale conferenza stampa di presentazione dell’offerta formativa per i futuri docenti per l’anno accademico 2022/2023 organizzata dal DECS e dal DFA.

Ma andiamo con ordine. Da lunedì 22 novembre fino al 17 febbraio, presso la SUPSI sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno accademico, ovvero per 21 corsi Bachelor e 16 corsi Master in otto ambiti diversi. Tra questi, c’è ovviamente pure l’offerta del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), ossia il Bachelor per diventare docente delle scuole Elementari, il Master per diventare insegnante alle Medie o per l’insegnamento dell’educazione musicale, oltre che il diploma per...