«Sì, c’è stato il pienone. Siamo finalmente tornati - perlomeno dal punto di vista del settore turistico - a una Pasqua come quelle che eravamo abituati a vivere negli anni prima della pandemia». A parlare è il presidente di HotellerieSuisse Ticino Lorenzo Pianezzi che, guardando al fine settimana di festività appena trascorso, non esita a evidenziare la soddisfazione degli albergatori per l’arrivo in massa dei turisti nel nostro cantone. Insomma, almeno per qualche giorno il Ticino è tornato in parte alla normalità che tutti cercano da tempo. E i dati sul grado di occupazione delle strutture alberghiere lo confermano: «Siamo vicinissimi al 100% praticamente in tutto il cantone», spiega Pianezzi. Ma non solo, rispetto agli anni passati un altro segnale positivo riguarda le prenotazioni, arrivate ben prima del solito: «Già tre settimane prima della Pasqua avevamo oltre il 50% di occupazione. Solitamente i turisti confederati preferiscono aspettare l’ultima settimana e poi, a seconda della meteo, decidono se prenotare o meno. Questa volta, invece, la maggior parte delle prenotazioni sono arrivate ben prima». E questo, in soldoni, significa che a prescindere dal bel tempo o dalla pioggia, nel resto della Svizzera c’era una gran voglia di tornare nel nostro Cantone.

Sì, conferma Pianezzi, «il Ticino si è nuovamente confermato come meta turistica per il resto della Svizzera». Non a caso, e per ovvi motivi, durante il week end di Pasqua i confederati che hanno scelto l’estero per trascorrere le vacanze non solo stati molti: le partenze dall’aeroporto di Ginevra rispetto al 2019 hanno registrato un calo dell’85%, mentre a Kloten il numero quotidiano di viaggiatori si è fermato a poco più di 10 mila (in tempi «normali» erano circa 100 mila). Ma anche dal punto di vista del rispetto delle regole, tutto si è svolto nel migliore dei modi. «Certo - conferma Pianezzi - Abbiamo gestito molto bene la situazione. Ma va anche detto che è da un anno ormai che applichiamo i piani di protezione e dunque la macchina è ben rodata da questo punto di vista». Insomma, il primo bilancio di questo periodo di festività in Ticino è molto positivo. L’unica nota «stonata» evidenziata dai nostri interlocutori riguarda la chiusura dei ristoranti, che ovviamente va a incidere pure sull’offerta turistica. «È un peccato», rimarca Pianezzi: «In questo modo purtroppo i turisti si abituano a consumare tramite take away e simili. A mangiare sul marciapiede. Speriamo che con la riapertura dei ristoranti si possa tornare alla vera normalità».