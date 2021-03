In vigore l’orario definitivo FFS dal 5 aprile

A partire dal 5 aprile entrerà in vigore l’orario definitivo 2021 in Ticino. Con il completamento della galleria di base del Monte Ceneri e del cantiere sulla tratta Contone-Tenero, i collegamenti tra i principali poli del cantone saranno più rapidi e frequenti. La nuova tratta RE80 verrà potenziata e sarà introdotta la nuova linea S90, mentre la linea RE10 non sarà più in servizio. Inoltre, con il cambiamento d'orario entrerà in servizio il collegamento diretto via tratta panoramica del San Gottardo Locarno-Zurigo/Basilea, in collaborazione con Schweizerische Südostbahn (SOB), che nell’orario intermedio si fermava a Bellinzona. L’offerta ferroviaria regionale sarà notevolmente ampliata e i collegamenti con il Nord della Svizzera diventeranno più rapidi. Questa importante opera permetterà al Ticino di disporre di una rete celere regionale innovativa e flessibile.

Ecco i grandi cambiamenti:

- TILO RE80: entrata in servizio completa della nuova linea Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale via galleria di base del Monte Ceneri

Con l’entrata in servizio dell’orario definitivo, la nuova linea RE80 sarà prolungata fino a Milano Centrale: i collegamenti RE80 circoleranno ogni 30 minuti fra Chiasso – Lugano – Locarno, ogni 60 minuti fra Milano Centrale – Chiasso – Lugano – Locarno. La linea RE10 non sarà più in servizio, verrà sostituita dalla nuova linea RE80 tra Milano Centrale - Lugano e dalla linea S10/S50 tra Lugano – Bellinzona – Biasca.

- Linea TILO S10/S50: collegamento tramite la galleria di base del Monte Ceneri

La linea S10/S50 ridurrà di circa 15 minuti la percorrenza tra Sottoceneri e Bellinzona, transitando via galleria di base del Monte Ceneri. La linea S10/S50 non servirà più le fermate della tratta di montagna del Monte Ceneri (Rivera-Bironico, Mezzovico, Taverne-Torricella, Lamone-Cadempino). Quest’ultime saranno servite dalla nuova linea S90. I collegamenti circoleranno ogni 30 minuti tra Como S. Giovanni – Chiasso–Lugano – Bellinzona – Biasca. Tra Biasca e Lugano ci sarà così un treno diretto ogni 30 invece che ogni 60 minuti, come finora con la linea RE10.

- Linea TILO S20: circolerà da Castione-Arbedo fino a Locarno

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, la linea S20 circolerà fra Castione – Bellinzona – Locarno ogni 30 minuti, e consentirà coincidenze ottimizzate con il traffico lunga percorrenza a Bellinzona.

- Introduzione della nuova linea TILO S90

La nuova linea S90 circolerà tra Lugano e Giubiasco via tratta di montagna del Monte Ceneri. I collegamenti S90 circoleranno ogni 30 minuti fra Lugano e Giubiasco, con fermata in tutte le stazioni del traffico regionale. Ogni 60 minuti la S90 proseguirà fino e ripartirà da Mendrisio. Per quanto riguarda il traffico a lunga percorrenza, già entrato in vigore nella sua interezza il 13 dicembre 2020, le uniche novità riguardano i nuovi orari di partenza dei collegamenti Intercity con partenza da Lugano (xx.02 / xx.30) e partenza da Bellinzona (xx.18 / xx.47) e il collegamento IR a cadenza oraria sulla tratta panoramica del San Gottardo da Zurigo/Basilea a Locarno grazie alla collaborazione con SOB.

