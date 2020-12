I consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Alain Berset hanno discusso sabato - in una lunga videoconferenza - con i rappresentanti di diversi Cantoni ai quali hanno chiesto di rafforzare in tempi brevi le misure anti-COVID. Ai colloqui hanno preso parte rappresentanti degli Esecutivi di Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, San Gallo, Soletta, Turgovia e Ticino. Il nostro cantone, infatti, desta preoccupazione: i contagi sono in fase di stallo e non accennano a diminuire. Secondo il «SonntagsBlick», Berset si aspetta un approccio coerente. Le strutture ricreative e culturali devono essere chiuse. E il limite massimo di partecipanti agli eventi deve essere ridotto ulteriormente. Anche i ristoranti potrebbero essere chiamati a chiudere temporaneamente. E se i Cantoni non dovessero agire rapidamente - ha avvertito Berset - sarà la Confederazione ad intervenire. Per il Consiglio federale è importante che i Cantoni in cui la situazione si sta deteriorando agiscano rapidamente.