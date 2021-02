Si delineano i contorni del «piccolo disguido» che ha intaccato la completa riuscita dell’ultima prova delle sirene d’allarme in Ticino.

«Nulla di grave in realtà», tiene a ribadire Giuseppe Prezzemoli della Sezione del militare e della protezione della popolazione. «La funzionalità dell’allarme è garantita, così come la sicurezza della popolazione. Il disguido non implica la necessità di ripetere la prova», dice.

Di cosa si è trattato dunque? Secondo quanto pianificato le sirene dell’allarme generale (sono 413 in Ticino) avrebbero dovuto suonare in tutto 4 volte (alle 13.30, 13.35, 13.45 e 13.50), ma si sono udite solo 3 ripetizioni. Come mai? «Gli allarmi delle 13.30 e delle 13.45 – spiega Prezzemoli – erano allarmi attivati dall’operatore, mentre gli altri due previsti erano ripetizioni generate...